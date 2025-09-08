Elpriserna sänks tillfälligt under valrörelsen

Tidöpartierna presenterar i dag på Aftonbladet Debatt även att elskatten ska sänkas med knappt tio öre per kilowattimme från årsskiftet.

Enligt partierna motsvarar sänkningen 20 procent av den ordinarie skattesatsen och beräknas minska elkostnaden med omkring 1.000 kronor per år för ett hushåll utan eluppvärmning.

För villaägare med direktverkande el blir det däremot en rejäl besparing.

Regeringen beskriver satsningen som ett ”skyddspaket” för både hushåll och företag.

"Vi kommer vi också införa ett högkostnadsskydd mot höga elpriser för hushållen under perioden från november 2025 och under hela 2026. Högkostnadsskyddet ska gälla om det genomsnittliga priset på el under en månad överstiger 1,5 kr/kWh inom ett elområde. Motsvarande stöd ska även utformas för hushåll uppvärmda med gas", skriver Tidö-partierna.

Regeringen stannar därmed vid subventioner av olika slag och är inte redo att röra det privata elmonopolet, där starka särintressen motsätter sig en ändring.

Den svenska ordningen kombinerar privata elnätsmonopol med en i praktiken fri prissättning för nätägarna, vilket gör svenska elräkningar högre än utländska trots att Sverige har stor tillgång på billig elproduktion och även exporterar el internationellt.