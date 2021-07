Epstein-kopplingar till Clinton offentliggörs

Bakgrunden är en förtalsstämning från Virginia Roberts Giuffre mot Ghislaine Maxwell, som i egenskap av Epsteins påstådda exflickvän arrangerade sexträffar mellan en då underårig Giuffre och diverse förmögna män, bland dem Storbritanniens prins Andrew.

I redan offentliggjorda mejl skriver prins Andrew till Maxwell klockan 5:50 på morgonen i januari 2015:

"Låt mig veta när vi kan höras. Jag har några specifika frågor om Virginia Roberts".

Maxwell svarade: "Här får du en del information. Ring mig när du har en stund över".

Maxwell väntar just nu på åtal för koppleri, människohandel och andra brott. Dessutom har Virginia Roberts Giuffre alltså stämt henne för förtal efter att hon påstått att Giuffre ljugit om Epstein.

Enligt editionsbegäran som domstolen nu har bifallit ska alla dokument offentliggöras som visar eventuella "pengar som tagits emot från Clinton Global Initiative, Clinton Foundation (alias William J. Clinton Foundation, alias the Bill, Hilary & Chelsea Clinton Foundation) och Clinton Foundation Climate Change Initiative".

Bill Clintons relation till Epstein och Maxwell granskades i samband med att Epstein greps i juli 2019. Han hittades senare död i sin fängelsecell, men dödsfallet gick inte att utreda eftersom hans cellkamrat frigivits samtidigt som båda fängelsevakterna hade råkat somna samtidigt som det blev tekniskt fel på den övervakningskamera som hade uppsikt över cellen, enligt de amerikanska myndigheternas förklaring. Officiellt anses dödsfallet vara ett självmord, men de flesta anser att det är mer sannolikt att han mördades.

Clinton flög på Epsteins privatplan dussintals gånger och fotografier visar enligt Daily Mail att han fick massage av Chauntae Davies, som påstår sig ha våldtagits av Epstein flera gånger när hon jobbade som värdinna på hans privatplan, mer känt som "Lolita Express".

Bill Clintons roll i sexhärvan har dock inte utretts helt och inte kopplingarna till Epstein heller. En teori är att Epstein och Maxwell levde på att utpressa förmögna män och det är mot den bakgrunden som de finansiella transaktionerna med Clintons olika stiftelser har begärts ut.

Det är även oklart om Maxwell och Epstein någonsin har haft någon kärleksrelation. Teorier har framförts om att de snarare har haft någon slags affärsrelation som gick ut på att rekrytera flickor ur USA:s vita lägre arbetarklass för att använda dem som lockbete för att utpressa rika amerikaner med inflytande över politik och viktiga företag. Syftet kan dels ha varit att berika sig, då ingen riktigt vet varifrån Epstein har fått alla sina pengar, men det kan också ha varit att spionera på amerikanska intressen för främmande makts räkning.

Ghislaine Maxwells far, Robert Maxwell, var under sin livstid en av Israels mest framgångsrika spioner vilket kan vara orsaken till att han dog under oklara omständigheter, inte helt olikt Epstein.