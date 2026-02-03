Epstein: "Putin säger att Zelenskyj styrs av israelerna"

I ett meddelande i maj 2019 skriver den tidigare amerikanske finansministern Larry Summers till Epstein om Ukraina.

"Vi kan diskutera Ukraina. Jag vet en del, efter att ha varit flera gånger på Pintjuk-konferensen och ha hjälpt till att driva skuldavskrivning under Jareskos tid som finansminister", skriver Summers.

Epstein svarar:

"Zelenskyj söker hjälp. Putin avfärdande och säger att han styrs av israeler."

I ett mejl till toppbankiren Ariane de Rothschild i mars 2014, i samband med den så kallade Euromajdan-statskuppen i Kiev, skrev Epstein att en "omvälvning i Ukraina borde skapa många möjligheter".

Epstein och Rotschild diskuterade Ukraina



Epsteins eget underrättelsearbete för Israel har framkommit i tidigare dokumentläckor, bland annat hur han i nära samarbete med Israels tidigare premiärminister Ehud Barak försökte tjäna pengar på oroligheter och politisk instabilitet i olika länder och samtidigt hjälpa den israeliska regeringen, bland annat i arbetet med att få till ett regimskifte i Syrien.

Totalt nämns Zelenskyj vid tio tillfällen i de nysläppta dokumenten från USA:s justitiedepartement. Det uppges också att Epstein vistades i Kiev i februari 2019, kort före presidentvalet där Zelenskyj valdes.

Även den tidigare presidenten Petro Porosjenko förekommer frekvent i handlingarna.

I andra mejl diskuterar Epstein och Boris Nikolic, tidigare rådgivare till Bill och Melinda Gates Foundation, politisk oro i Ryssland. Nikolic beskriver där en person som enligt honom organiserar motstånd mot Vladimir Putin.

"Vi borde åka till Ryssland snart, och du borde träffa min vän Ilja Ponomarev. Han är ledamot av duman, och han och Aljona, hans mycket smarta och söta flickvän, är huvudorganisatörerna bakom upproret mot Putin", skriver Nikolic i mejlet.

Ponomarev är en rysk-ukrainsk politiker som är motståndare till Putin och röstade mot annekteringen av Krim.