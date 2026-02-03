© President.gov.ua/Faksimil
 

Epstein: "Putin säger att Zelenskyj styrs av israelerna"

Publicerad 3 februari 2026 kl 14.10

Utrikes. De nysläppta handlingarna i Epstein-härvan innehåller uppgifter om Ukraina och president Volodymyr Zelenskyj. I ett meddelande hävdar Jeffrey Epstein att Rysslands president Vladimir Putin ser Zelenskyj som kontrollerad av israeler.

Dela artikeln

I ett meddelande i maj 2019 skriver den tidigare amerikanske finansministern Larry Summers till Epstein om Ukraina.

"Vi kan diskutera Ukraina. Jag vet en del, efter att ha varit flera gånger på Pintjuk-konferensen och ha hjälpt till att driva skuldavskrivning under Jareskos tid som finansminister", skriver Summers.

Epstein svarar:

"Zelenskyj söker hjälp. Putin avfärdande och säger att han styrs av israeler."

I ett mejl till toppbankiren Ariane de Rothschild i mars 2014, i samband med den så kallade Euromajdan-statskuppen i Kiev, skrev Epstein att en "omvälvning i Ukraina borde skapa många möjligheter".

Epsteins eget underrättelsearbete för Israel har framkommit i tidigare dokumentläckor, bland annat hur han i nära samarbete med Israels tidigare premiärminister Ehud Barak försökte tjäna pengar på oroligheter och politisk instabilitet i olika länder och samtidigt hjälpa den israeliska regeringen, bland annat i arbetet med att få till ett regimskifte i Syrien.

Totalt nämns Zelenskyj vid tio tillfällen i de nysläppta dokumenten från USA:s justitiedepartement. Det uppges också att Epstein vistades i Kiev i februari 2019, kort före presidentvalet där Zelenskyj valdes.

Även den tidigare presidenten Petro Porosjenko förekommer frekvent i handlingarna.

I andra mejl diskuterar Epstein och Boris Nikolic, tidigare rådgivare till Bill och Melinda Gates Foundation, politisk oro i Ryssland. Nikolic beskriver där en person som enligt honom organiserar motstånd mot Vladimir Putin.

"Vi borde åka till Ryssland snart, och du borde träffa min vän Ilja Ponomarev. Han är ledamot av duman, och han och Aljona, hans mycket smarta och söta flickvän, är huvudorganisatörerna bakom upproret mot Putin", skriver Nikolic i mejlet.

Ponomarev är en rysk-ukrainsk politiker som är motståndare till Putin och röstade mot annekteringen av Krim.

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Blodiga kaoset på Pressbyrån när asylsökare plötsligt försöker skära halsen av kund

Hugger offret upprepade gånger i halsen, huvudet och magen. Övervakningskameran i butiken fångade attacken.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD-kravet: Utred Epsteins svenska hallickar

Myndigheterna bör titta närmare på profilerna, enligt Tobias Andersson. "Eventuell trafficking måste lagföras."0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.