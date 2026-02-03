ICE ska bära kroppskameror

USA:s inrikessäkerhetsminister Kristi Noem meddelar beslutet i ett inlägg på X. Enligt henne ska även andra federala poliser i staden, däribland ICE-agenter, få kameror utan dröjsmål.

Programmet ska därefter byggas ut i hela landet i takt med att finansiering finns.

Svenska polisen har också kroppskameror, men till skillnad från i USA kan svenska poliser "stänga av" kamerorna när de finner det lämpligt.

"Det är den enskilde polismannen som själv styr när inspelning sker och kameran kan t.ex. användas i samband med ingripanden, förhör eller för annan dokumentation. Det inspelade materialet kan komma att användas i utredningar om brott [förutom om brottsutredningen gäller poliserna själva, eftersom de alltså kan ta bort bevismaterialet efter behag, FT:s anm], skriver polismyndigheten på sin hemsida.

Minneapolis har hamnat i fokus efter att två vänsteraktivister skjutits ihjäl vid ingripanden där federala agenter varit inblandade. Kritiker har krävt att alla som arbetar med migrationskontroller ska bära kroppskameror.

USA:s tidigare president Joe Biden beslutade 2022 att federala poliser skulle bära kroppskameror som en del av ett reformpaket. Det beslutet revs upp efter att Donald Trump inlett sin andra mandatperiod.

Vid den senaste dödsskjutningen, där 37-årige intensivvårdssjuksköterskan Alex Pretti dödades, gick Noem tidigt ut och hävdade att Pretti var beväpnad och attackerade poliserna. Videoklipp som senare spreds motsade den beskrivningen och visade att han höll en mobiltelefon när han brottades ner.

Inrikessäkerhetsdepartementet har uppgett att flera gränspoliser på plats bar kroppskameror, men inspelningarna har inte offentliggjorts. Det är också oklart om kameror användes vid den tidigare skjutningen där Renee Nicole Good sköts ihjäl i sin bil. Operatören som sköt spelade dock in händelsen med sin mobilkamera.

Minnesotas guvernör Tim Walz kommenterar beslutet på X och skriver att kameror borde ha använts långt tidigare.

President Donald Trump sade på måndagen att kroppskameror i huvudsak är positiva för polisen.

– De brukar vara bra för rättsväsendet, eftersom folk inte kan ljuga om vad som händer. Så generellt sett är det till 80 procent bra för polisen. Men om hon vill göra det är jag okej med det, sade Trump och betonade att beslutet var Noems, inte hans.