© Chad Davis
 

ICE ska bära kroppskameror

Publicerad 3 februari 2026 kl 11.59

Utrikes. Alla federala migrationspoliser som satts in i Minneapolis ska omedelbart utrustas med kroppskameror. Beskedet kommer efter två dödliga skjutningar som utlöst stora protester.

Dela artikeln

USA:s inrikessäkerhetsminister Kristi Noem meddelar beslutet i ett inlägg på X. Enligt henne ska även andra federala poliser i staden, däribland ICE-agenter, få kameror utan dröjsmål.

Programmet ska därefter byggas ut i hela landet i takt med att finansiering finns.

Svenska polisen har också kroppskameror, men till skillnad från i USA kan svenska poliser "stänga av" kamerorna när de finner det lämpligt.

"Det är den enskilde polismannen som själv styr när inspelning sker och kameran kan t.ex. användas i samband med ingripanden, förhör eller för annan dokumentation. Det inspelade materialet kan komma att användas i utredningar om brott [förutom om brottsutredningen gäller poliserna själva, eftersom de alltså kan ta bort bevismaterialet efter behag, FT:s anm], skriver polismyndigheten på sin hemsida.

Minneapolis har hamnat i fokus efter att två vänsteraktivister skjutits ihjäl vid ingripanden där federala agenter varit inblandade. Kritiker har krävt att alla som arbetar med migrationskontroller ska bära kroppskameror.

USA:s tidigare president Joe Biden beslutade 2022 att federala poliser skulle bära kroppskameror som en del av ett reformpaket. Det beslutet revs upp efter att Donald Trump inlett sin andra mandatperiod.

Vid den senaste dödsskjutningen, där 37-årige intensivvårdssjuksköterskan Alex Pretti dödades, gick Noem tidigt ut och hävdade att Pretti var beväpnad och attackerade poliserna. Videoklipp som senare spreds motsade den beskrivningen och visade att han höll en mobiltelefon när han brottades ner.

Inrikessäkerhetsdepartementet har uppgett att flera gränspoliser på plats bar kroppskameror, men inspelningarna har inte offentliggjorts. Det är också oklart om kameror användes vid den tidigare skjutningen där Renee Nicole Good sköts ihjäl i sin bil. Operatören som sköt spelade dock in händelsen med sin mobilkamera.

Minnesotas guvernör Tim Walz kommenterar beslutet på X och skriver att kameror borde ha använts långt tidigare.

President Donald Trump sade på måndagen att kroppskameror i huvudsak är positiva för polisen.

– De brukar vara bra för rättsväsendet, eftersom folk inte kan ljuga om vad som händer. Så generellt sett är det till 80 procent bra för polisen. Men om hon vill göra det är jag okej med det, sade Trump och betonade att beslutet var Noems, inte hans.

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Blodiga kaoset på Pressbyrån när asylsökare plötsligt försöker skära halsen av kund

Hugger offret upprepade gånger i halsen, huvudet och magen. Övervakningskameran i butiken fångade attacken.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD-kravet: Utred Epsteins svenska hallickar

Myndigheterna bör titta närmare på profilerna, enligt Tobias Andersson. "Eventuell trafficking måste lagföras."0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.