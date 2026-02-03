© Privat
Finansfeministen Barbro Ehnbom och den så kallade Djursholmsmannen försedde barnsexbrottsdömde Jeffrey Epstein med svenska flickor – mot betalning.

SD-kravet: Utred Epsteins svenska hallickar

Publicerad 3 februari 2026 kl 11.30

Inrikes. De personer i Sverige som hjälpte till att ordna svenska flickor åt sexbrottslingen Jeffrey Epstein borde utredas för trafficking. Det anser riksdagsledamoten Tobias Andersson (SD).

Enligt de Epstein-handlingar som nyligen blivit offentliga hade en man bosatt i Djursholm direkt kontakt med Epstein och letade efter unga flickor i Skandinavien.

I ett meddelande till Epstein skryter mannen om sitt arbete och uppger att flera av flickorna är minderåriga.

"Jag har gjort ett riktigt bra jobb med att scouta i Skandinavien. De flesta är redo att börja imorgon. I alla fall fem stycken av dem, är 16 och 17 år gamla, och kommer att vara redo nästa år", skriver han.

I ett mejl förklarar han sin syn på det arbete han utför åt den dömde amerikanske sexualförbrytaren.

"Svenska tjejer är speciella – jag vet hur de ska tas, lita på mig."

Även finansfeministen Barbro Ehnbom har pekats ut efter att det framkommit att hon systematiskt ordnat svenska flickor från Handelshögskolan åt Epstein i utbyte mot att han donerat stora summor pengar till hennes projekt. Unga studentskor knutna till Barbro Ehnboms organisation "BBB – Barbro's Best & Brightest" har systematiskt bjudits ut till sexbrottslingen och flugits till New York där de presenterades för Epstein i korta kjolar och högklackat.

Ett stort antal kvinnliga BBB-veteraner förekommer i kontakter med Epstein i det senaste dokumentsläppet.

De nya uppgifterna har fått SD-riksdagsmannen Tobias Andersson att reagera. I ett inlägg på X skriver han att materialet är så allvarligt att det måste få rättsliga konsekvenser.

"Svenska myndigheter behöver utreda Epsteins svenska kontakter nu när mer material släpps. Vi vet att två svenskar - en man och en kvinna - haft regelbunden kontakt med honom och medvetet eller omedvetet tillhandahållit potentiella offer", skriver Andersson och fortsätter:

"Eventuell trafficking måste lagföras."

Han lyfter även fram kopplingen till Barbro Ehnboms nätverk för unga kvinnor.

"Barbros klubb för unga kvinnor - 'Barbro's best and brightest' - låter inte lika bra när man vet att de systematiskt introducerades för Epstein."

