Kristersson: Jimmie Åkesson får inte bli statsminister – "så enkelt är det"

Kristersson markerar i en intervju med TT tydligt mot SD-ledarens statsministerambitioner.

Bakgrunden är att Åkesson nyligen öppnat för att själv ta över rollen, om partiet gör ett starkt val.

– Man kan inte göra anspråk på statsministerposten om man inte har ett regeringsalternativ. Så enkelt är det, säger Kristersson i en till TT.

I SVT:s Agenda sade Åkesson att han är "beredd att axla rollen" som statsminister, förutsatt att väljarstödet räcker.

Kristersson framhåller att det inom Tidösamarbetet endast finns ett parti som kan hålla ihop en regering.

– Med all respekt, men Liberalerna skulle inte kunna samla fyra partier. KD skulle inte kunna göra det och SD skulle inte kunna göra det, säger han.

Statsministern är samtidigt tydlig med sin egen position.

– Men jag kan göra det och det vet alla de andra också.