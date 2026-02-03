© FT BILD/ARKIV
 

Kristersson: Jimmie Åkesson får inte bli statsminister – "så enkelt är det"

Publicerad 3 februari 2026 kl 08.53

Inrikes. Statsminister Ulf Kristersson slår fast att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson inte kan ta över som regeringschef – trots att SD är större än M. Enligt Kristersson saknar SD möjligheten att samla ett fungerande regeringsunderlag.

Dela artikeln

Kristersson markerar i en intervju med TT tydligt mot SD-ledarens statsministerambitioner.

Bakgrunden är att Åkesson nyligen öppnat för att själv ta över rollen, om partiet gör ett starkt val.

– Man kan inte göra anspråk på statsministerposten om man inte har ett regeringsalternativ. Så enkelt är det, säger Kristersson i en till TT.

I SVT:s Agenda sade Åkesson att han är "beredd att axla rollen" som statsminister, förutsatt att väljarstödet räcker.

Kristersson framhåller att det inom Tidösamarbetet endast finns ett parti som kan hålla ihop en regering.

– Med all respekt, men Liberalerna skulle inte kunna samla fyra partier. KD skulle inte kunna göra det och SD skulle inte kunna göra det, säger han.

Statsministern är samtidigt tydlig med sin egen position.

– Men jag kan göra det och det vet alla de andra också.

Spanjorer och araber i raskrig: "Leve Franco, era förbannade morer"

Våldsamma upplopp efter brutal attack mot pensionär. Dådet har fått tusentals spanjorer att organisera sig – och kräva upprättelse.0 Plus

Vänsterakademiker vid Malmö universitet trakasserar vita studenter

Ville tvinga dem att genomgå en "avvitningsprocess". 54-åringen riskerar avsked efter antivita hetsen.0 Plus

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Hon förespråkar folkmord": Elon Musks attack mot spansk politiker som hyllar folkutbytet

Hoppar och skriker av upphetsning över att spanjorerna ska bytas ut. "Jag hoppas att vi kan sopa bort fascister och rasister ur det här landet med invandrare."0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.