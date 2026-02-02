Rubinstein slutar som svensk UNHCR-chef efter Epstein-avslöjandet

Beskedet bekräftas av svenska UNHCR. Enligt organisationen valde Rubinstein själv att sluta efter medieuppmärksamheten.

– Joanna har själv valt att kliva av, säger Ulrika Belin, kommunikationschef för svenska UNHCR, till Expressen.

Organisationens pressansvarige Daniel Axelsson bekräftar att beslutet togs efter helgens rapportering. Enligt honom var uppgifterna inget som organisationen eller styrelsen tidigare kände till.

Bakgrunden är uppgifterna i de nya Epstein-filerna om att Rubinstein 2012 besökte Jeffrey Epsteins privata ö Little St. James i Karibien tillsammans med sin familj. Vid den tidpunkten var Epstein redan dömd för sexualbrott mot minderåriga. Ön kom senare att kopplas till omfattande övergrepp.

Joanna Rubinstein blev tre år efter besöket chef för den amerikanska grenen av World Childhood Foundation, som grundades av drottning Silvia.

I ett mejl till Expressen uppger Rubinstein att beslutet att avgå är hennes eget.

"Det är mitt eget beslut att kliva av som ordförande. Såsom jag tidigare har kommunicerat träffade jag Epstein vid ett tillfälle. Utöver detta har jag inte haft någon annan kontakt med honom."

Hon bekräftar också att hon kände till domen mot Epstein vid tiden för besöket.

"Jag kände till domen vid tiden för besöket. Det som senare framkommit om omfattningen av övergreppen är förfärligt och något jag tar kraftigt avstånd från."