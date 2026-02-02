© SVT
Från det fällda SVT-inslaget.

SVT fälls för falskt inslag om judisk filmfestival

Publicerad 2 februari 2026 kl 17.15

Media. Granskningsnämnden fäller ett inslag i SVT:s Kulturnyheterna om en inställd judisk filmfestival i Malmö. Enligt nämnden bröt inslaget mot kravet på saklighet genom att sprida falska uppgifter om att ingen av Malmös biografer ville hysa festivalen.

Dela artikeln

Inslaget sändes i SVT1 den 16 oktober 2025 och handlade om att en judisk filmfestival ställts in.

Bakgrunden var att arrangörerna – bland dem Israelaktivisten och redaktören Sofia Nerbrand – hade gått ut i media och felaktigt påstått att ingen biograf i Malmö hade "vågat" vara värd för evenemanget.

I SVT-inslaget uppgav även reportern själv att ingen biografägare i Malmö ville ta emot festivalen.

– Ingen biografägare i Malmö vill släppa in dem och visa judisk film, trots att både Malmö stad och Region Skåne stödjer festivalen ekonomiskt, sade reportern Gunilla Fritze.

Granskningsnämnden konstaterar dock att SVT i efterhand uppgett att endast två av fyra aktuella biografer angivit säkerhetsskäl som orsak till sitt nej. En annan biograf hade dessutom erbjudit plats, men bedömdes av arrangörerna som för liten.

Nämnden slår fast att reporterns formulering om att ingen biografägare ville visa judisk film var "direkt missvisande".

"Sammantaget kunde inslaget ge en bild av att säkerhetsläget ansågs så pass svårt att judisk kultur inte kan verka i det offentliga i Malmö. SVT har inte visat grund för detta och därför stred inslaget mot kravet på saklighet", skriver nämnden.

Granskningsnämnden beslutar också att SVT ska offentliggöra nämndens beslut.

Spanjorer och araber i raskrig: "Leve Franco, era förbannade morer"

Våldsamma upplopp efter brutal attack mot pensionär. Dådet har fått tusentals spanjorer att organisera sig – och kräva upprättelse.0 Plus

Vänsterakademiker vid Malmö universitet trakasserar vita studenter

Ville tvinga dem att genomgå en "avvitningsprocess". 54-åringen riskerar avsked efter antivita hetsen.0 Plus

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Jagland mejlade Epstein om "fantastiska" unga kvinnor

"Jag har visat dåligt omdöme". Tidigare norske statsministern bad bland annat Epstein om ekonomisk hjälp för ett husköp i Oslo.0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.