SVT fälls för falskt inslag om judisk filmfestival

Inslaget sändes i SVT1 den 16 oktober 2025 och handlade om att en judisk filmfestival ställts in.

Bakgrunden var att arrangörerna – bland dem Israelaktivisten och redaktören Sofia Nerbrand – hade gått ut i media och felaktigt påstått att ingen biograf i Malmö hade "vågat" vara värd för evenemanget.

I SVT-inslaget uppgav även reportern själv att ingen biografägare i Malmö ville ta emot festivalen.

– Ingen biografägare i Malmö vill släppa in dem och visa judisk film, trots att både Malmö stad och Region Skåne stödjer festivalen ekonomiskt, sade reportern Gunilla Fritze.

Granskningsnämnden konstaterar dock att SVT i efterhand uppgett att endast två av fyra aktuella biografer angivit säkerhetsskäl som orsak till sitt nej. En annan biograf hade dessutom erbjudit plats, men bedömdes av arrangörerna som för liten.

Nämnden slår fast att reporterns formulering om att ingen biografägare ville visa judisk film var "direkt missvisande".

"Sammantaget kunde inslaget ge en bild av att säkerhetsläget ansågs så pass svårt att judisk kultur inte kan verka i det offentliga i Malmö. SVT har inte visat grund för detta och därför stred inslaget mot kravet på saklighet", skriver nämnden.

Granskningsnämnden beslutar också att SVT ska offentliggöra nämndens beslut.