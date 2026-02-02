Expert: Katja Nyberg lär bli av med polisjobbet

Katja Nyberg, som nyligen lämnade Sverigedemokraterna men sitter kvar i riksdagen, är misstänkt för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter en polisinsats i slutet av december.

Ett första provsvar har visat spår av kokain i blodet.

Enligt arbetsrättsexperten Mikael Hansson är läget allvarligt för Nyberg även yrkesmässigt efter att politikerkarriären är över. Då blir det enligt honom inte troligt att hon får fortsätta som polis.

– Det anses oförenligt med en tjänst som polis att ha gjort sig skyldig till den typen av brottslighet, säger han till Sveriges Radio.

Katja Nyberg har varit tjänstledig från sin tjänst vid polisens nationella operativa avdelning, Noa, sedan hon tog plats i riksdagen 2018. Hon förnekar brott genom sin advokat och har tidigare beskrivit utredningen som en ”häxjakt”.

Misstankarna har redan fått politiska konsekvenser. Sverigedemokraterna uppmanade Nyberg att lämna sin riksdagsplats, men hon valde i stället att gå ur partiet och bli politisk vilde.