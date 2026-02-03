© Privat
Prinsessan Sofia introducerades för Epstein av Barbro Ehnbom, och var med i hennes feministnätverk BBB.

Amerikansk advokat slog larm om Barbros misstänkta sexhandel – ignorerades

Publicerad 3 februari 2026 kl 12.21

Inrikes. En amerikansk advokat varnade redan för flera år sedan USA:s rättsväsende för att den svenska finansfeministen Barbro Ehnbom ordnade svenska flickor åt barnsexbrottsdömde Jeffrey Epstein mot betalning. Men trots hans larm hände ingenting.

Dela artikeln

Advokaten John Ray berättar att hans misstankar mot Barbro Ehnboms feministiska nätverk BBB växte fram efter ett arrangemang i Stockholm.

Där reagerade han på hur många unga kvinnor som syntes bland betydligt äldre män i samband med en konferens kopplad till Ehnbom.

– Det fanns ett enormt antal av dessa härliga unga kvinnor som var bland alla dessa medelålders och äldre män. Och jag tyckte att det verkade lite märkligt, lite konstigt, säger John Ray till TV4 Nyheterna.

Ray kände redan till att amerikanska domstolar granskade Epstein och att Ehnbom stod honom nära.

När han senare upptäckte att Epstein betalade ut stora summor pengar till Ehnbom och att hon bodde i ett penthouse på Manhattan stärktes misstankarna ytterligare.

– Det verkade för mig som att det rörde sig om sextrafficking. Och jag tänkte att jag inte är någon utredare, men amerikanska myndigheter bör utreda saken, säger han.

År 2020 kontaktade Ray amerikanska åklagare och uppmanade dem att granska Barbro Ehnboms verksamhet. I ett brev beskrev han hur den svenska feministprofilen rekryterat unga svenska kvinnor till Epstein via sitt nätverk Barbro's best and brightest, BBB.

"Hon rekryterade upprepade gånger unga svenska kvinnor för Jeffrey Epsteins nöjen genom ett nätverk som kallades 'BBB'. Denna skenorganisation användes under flera år. Hon lovade attraktiva, unga svenska kvinnor att de kunde placeras som praktikanter i minst ett år hos stora amerikanska företag via BBB", skrev Ray till myndigheterna.

En åklagare ska dock enligt John Ray ha fokuserat på om någon av kvinnorna var under 18 år, och gick inte vidare med uppgifterna när detta inte kunde styrkas.

Därefter hörde han inget mer från myndigheterna. Ray är kritisk och menar att sexhandel är olagligt oavsett ålder.

I ett inlägg på LinkedIn tar Barbro Ehnbom, efter avslöjandena, avstånd från Epstein.

"Jag är djupt upprörd över de övergrepp och den skada som många flickor utsatts för. Jag känner avsky inför att ha haft någon form av kontakt med den person som nu, postumt, avslöjats för handlingar som saknar varje försvar", skriver hon.

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Blodiga kaoset på Pressbyrån när asylsökare plötsligt försöker skära halsen av kund

Hugger offret upprepade gånger i halsen, huvudet och magen. Övervakningskameran i butiken fångade attacken.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD-kravet: Utred Epsteins svenska hallickar

Myndigheterna bör titta närmare på profilerna, enligt Tobias Andersson. "Eventuell trafficking måste lagföras."0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.