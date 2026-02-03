Amerikansk advokat slog larm om Barbros misstänkta sexhandel – ignorerades

Advokaten John Ray berättar att hans misstankar mot Barbro Ehnboms feministiska nätverk BBB växte fram efter ett arrangemang i Stockholm.

Där reagerade han på hur många unga kvinnor som syntes bland betydligt äldre män i samband med en konferens kopplad till Ehnbom.

– Det fanns ett enormt antal av dessa härliga unga kvinnor som var bland alla dessa medelålders och äldre män. Och jag tyckte att det verkade lite märkligt, lite konstigt, säger John Ray till TV4 Nyheterna.

Ray kände redan till att amerikanska domstolar granskade Epstein och att Ehnbom stod honom nära.

När han senare upptäckte att Epstein betalade ut stora summor pengar till Ehnbom och att hon bodde i ett penthouse på Manhattan stärktes misstankarna ytterligare.

– Det verkade för mig som att det rörde sig om sextrafficking. Och jag tänkte att jag inte är någon utredare, men amerikanska myndigheter bör utreda saken, säger han.

År 2020 kontaktade Ray amerikanska åklagare och uppmanade dem att granska Barbro Ehnboms verksamhet. I ett brev beskrev han hur den svenska feministprofilen rekryterat unga svenska kvinnor till Epstein via sitt nätverk Barbro's best and brightest, BBB.

"Hon rekryterade upprepade gånger unga svenska kvinnor för Jeffrey Epsteins nöjen genom ett nätverk som kallades 'BBB'. Denna skenorganisation användes under flera år. Hon lovade attraktiva, unga svenska kvinnor att de kunde placeras som praktikanter i minst ett år hos stora amerikanska företag via BBB", skrev Ray till myndigheterna.

En åklagare ska dock enligt John Ray ha fokuserat på om någon av kvinnorna var under 18 år, och gick inte vidare med uppgifterna när detta inte kunde styrkas.

Därefter hörde han inget mer från myndigheterna. Ray är kritisk och menar att sexhandel är olagligt oavsett ålder.

I ett inlägg på LinkedIn tar Barbro Ehnbom, efter avslöjandena, avstånd från Epstein.

"Jag är djupt upprörd över de övergrepp och den skada som många flickor utsatts för. Jag känner avsky inför att ha haft någon form av kontakt med den person som nu, postumt, avslöjats för handlingar som saknar varje försvar", skriver hon.