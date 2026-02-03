"Svenskar" döms för handgranater mot Israels ambassad

Attacken genomfördes hösten 2024 då männen tog sig från Sverige till Danmark och kastade två handgranater mot ett bostadshus intill Israels ambassad i Köpenhamn.

De har erkänt att de deltog i dådet men förnekat att handlingen skulle vara terrorism. Domstolen går dock på åklagarens linje och slår fast att gärningen var ett terrordåd.

Åklagarsidan beskriver attentatet som en del av ett större sammanhang och menar att våldet flyttades från Mellanöstern till Danmark.

Försvaret har invänt att granaterna inte träffade själva ambassadbyggnaden. Advokaten för 18-åringen har också hävdat att hans klient inte kände till att ambassaden var målet. Semena har uppgett att han visste vad uppdragsgivaren ville, men att han inte tänkte träffa byggnaden.

Semena är sedan tidigare känd av rättsväsendet och kopplas till grov kriminalitet även i Sverige. Han är bland annat åtalad för mord efter ett gängrelaterat dåd i Malmö sommaren 2024, där åklagare pekar på kopplingar till ett kriminellt nätverk.

Den yngre mannen är sedan tidigare åtalad för ett mord i Hallstahammar hösten 2024, och för grovt vapenbrott efter en skottlossning mot Israels ambassad i Stockholm dagen före attentatet i Köpenhamn.