Jagland mejlade Epstein om "fantastiska" unga kvinnor

Publicerad 2 februari 2026 kl 15.46

Inrikes. Nysläppta dokument visar mejl mellan den tidigare norske statsministern Thorbjørn Jagland och Jeffrey Epstein där ”fantastiska” och ”unga kvinnor" diskuteras. Mejlen motsäger Jaglands tidigare påståenden om att hans kontakter med sexförbrytaren varit strikt begränsade till "normal diplomatisk aktivitet".

I två mejl från 2012 och 2013 nämns både ”fantastiska” och ”unga” tjejer.

”Jag har varit i Tirana (Albanien) fantastiska tjejer” och ”Jag kan inte hålla i gång det med bara unga kvinnor som du vet”, står det i mejlen.

Jaglands advokat Sigurd Klomsæt menar att uppgifterna inte stämmer och ifrågasätter dokumentens äkthet.

”Det har framkommit att det finns anledning att närmare utreda äktheten i det material som har lagts fram. Han vill förtydliga att han aldrig har haft någon kontakt med Epstein relaterat till hans privatliv och kontakter med unga flickor”, skriver Klomsæt till NTB.

När VG konfronterar Jagland med mejlen vill han själv dock inte kommentera innehållet.

”Det strömmar in mejl och påståenden timme för timme, och det är omöjligt att avgöra vad som är sant och vad som inte är det. Därför kan jag inte förhålla mig till detta hela tiden, särskilt med hänsyn till min privata situation”, skriver Jagland i ett sms till tidningen.

Andra dokument visar att Jagland ska ha bett Epstein om ekonomisk hjälp för ett husköp i Oslo och att de träffats vid flera tillfällen, bland annat i Strasbourg, New York och Paris. Jagland bekräftar endast ett möte i Strasbourg.

”Jag håller med premiärministern om att jag har visat dåligt omdöme genom att haft kontakt med Jeffrey Epstein. Som jag har sagt tidigare skulle jag aldrig ha haft det om jag visste vad vi vet nu”, skriver Jagland i ett uttalande till Aftenposten.

Enligt NTB kommer Jagland att ge sin samlade syn på anklagelserna skriftligen inom kort.

