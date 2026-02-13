© DoJ/Newsmax
 

Kongressledamot: Kodat språk om kannibalism i omaskade Epstein-filer

Publicerad 13 februari 2026 kl 10.54

Utrikes. Den republikanska kongressledamoten Lauren Boebert har fått ta del av de omaskade dokumenten rörande Jeffrey Epstein – och vittnar om ett "skräckinjagande språkbruk". Hon talar om mejl om tortyr, pedofili och om vad som framstår som kodord för kannibalism.

Dela artikeln

Efter att det amerikanska justitiedepartementet låtit ledamöter ta del av ocensurerade versioner av materialet publicerade Lauren Boebert ett inlägg på X:

"Skräckinjagande språkbruk i Epstein-filerna som jag granskade i går

– Mej­l om tortyr
– Frekvent tal om 'förtäring'?
– En restaurang som kallas 'The Cannibal'

Kvinnorna runt Epstein var också djupt involverade i handel med barn.

Detta är sjuka, sjuka människor."

I en intervju med Newsmax hävdar hon att dokumenten tyder på mer än enbart handel med människor.

– Det finns kodord som antyder att Jeffrey Epstein och hans medarbetare kanske till och med ägnade sig åt någon form av "förtäring". Är det mänsklig förtäring?

Det kodade språket gällde även tortyr, enligt Lauren Boebert. Hon uppger också att kvinnor i Epsteins närhet spelade en aktiv roll.

– Det finns många kvinnor som är inblandade i detta. Det finns personer som arbetade direkt för Epstein och Ghislaine Maxwell, och många av dessa kvinnor är de som skickar mejl och säger: "här är en som är tio år, elva år, nio år." Det är mycket obehagligt att se att även kvinnor är inblandade i detta.

Totalt har omkring tre miljoner av uppskattningsvis sex miljoner sidor i ärendet offentliggjorts. Flera politiker har samtidigt kritiserat att delar fortfarande är maskerade, bland annat namn på medkonspiratörer, medan en lista på offer släpptes utan att maskas.

