Ludvig Beckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Lämnar Migrationsverkets råd: "Det är inte okej"

Publicerad 13 februari 2026 kl 12.28

Inrikes. Professor Ludvig Beckman lämnar Migrationsverkets etiska råd före mandatperiodens slut. Han anser att den svenska utvisningspolitiken "inte är okej".

Ludvig Beckmans förordnande skulle ha löpt till juni 2027. Men efter flera medie­uppmärk­sammade utvisningar den senaste tiden valde han att hoppa av.

Han uppger för Dagens Nyheter att han framför allt fattat beslutet på grund av "de här utvisningarna som har löpt amok och fått stor uppmärksamhet den senaste tiden".

– Jag känner: Det här vill jag inte sitta med och legitimera längre, säger Ludvig Beckman som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, till DN.

Beslutet att lämna uppdraget fattade han på Oslo flygplats efter en konferens.

– Jag kände bara: Det är inte okej att jag är med i det här längre, säger professorn till DN.

