© W. Hagens
 

Israel går vidare med annektering – trots att Trump "inte tillåter det"

Publicerad 12 februari 2026 kl 17.59

Utrikes. Israels säkerhetskabinett har beslutat om åtgärder som kraftigt stärker landets kontroll över Västbanken i vad som beskrivs som en ren annektering. Samtidigt hävdar USA:s president Donald Trump att han starkt motsätter sig planerna.

Besluten innebär bland annat att israeliska medborgare får köpa fastigheter i delar av Västbanken där det tidigare funnits begränsningar.

De ger också Israel större inflytande över administration och regler i områden som den palestinska myndigheten haft ansvar för.

Finansminister Bezalel Smotrich konstaterar att det nu blir enklare för israeliska bosättare att norpa och ta över palestiniers mark och bostäder i området. På detta sätt vill den israeliska regeringen "fortsätta begrava idén om en palestinsk stat", enligt Smotrich.

Åtta arabiska och muslimska länder fördömer besluten och beskriver dem som ett steg mot annektering och ett brott mot internationell rätt.

Den palestinska myndigheten kallar åtgärderna "ogiltiga" och "ett brott mot Osloavtalen".

Ett lagförslag som ger regeringen möjlighet att införa israelisk lag i delar av Västbanken väntar samtidigt på omröstning i Knesset.

USA:s president Donald Trump, som beskrivs som helt i händerna på Israel, förvånade i höstas genom att gå ut och proklamera att han "inte skulle tillåta" att Israel annekterar Västbanken. I en intervju med Axios på tisdagen upprepade han budskapet.

– Jag är emot annektering, sade han.

Exakt vad Donald Trump gör för att motverka en annektering är dock högst oklart. Hans utspel har också skapat förvirring då det tidigare rapporterats att en av hans främsta judiska finansiärer, Miriam Adelson, gav honom 100 miljoner dollar i valrörelsen i utbyte just mot att han skulle låta Israel annektera Västbanken. En teori är att den amerikanske presidenten försöker få det att se ut som om han trots allt själv skulle ha någonting att säga till om i frågan.

