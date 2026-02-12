V-politiker – inte Putin – bakom drönare på Landvetter

Anton Karlsson, som suttit i kommunens tekniska nämnd, deltog i en klimataktion där drönare flögs i anslutning till flygplatsområdet.

Han står nu åtalad för obehörigt tillträde till skyddsobjekt samt för brott mot luftfartslagen.

Enligt åklagaren innebar agerandet risker för flygtrafiken och passagerare.

Karlsson beskriver aktionen som ett sätt att rikta uppmärksamhet mot torvbrytning.

– Flygplatserna är en symbol för det här ohållbara systemet vi befinner oss i och då blev det ett sätt att belysa torvbrytningen i Sverige. Syftet med aktionen var att visa på den väldigt klimatskadliga verksamheten som är torvbrytning och att det fortfarande tillåts i Sverige, säger han till SVT.

Han anser att han handlat "i nöd".

– Vi ser inga risker med det här, den stora risken är klimatkrisen och den vi borde prata mer om, säger Anton Karlsson.

Åklagaren delar inte den uppfattningen.

– Utifrån den praxis som finns på området så är min bedömning att den här typen av handlande inte utgör nöd, varför gärningarna inte kan leda till en så kallad ansvarsfrihet, säger åklagare Nathalie Walentinsson.

Karlsson säger att han är beredd att ta de juridiska följderna av sitt agerande. Efter åtalet har han lämnat sitt uppdrag i kommunen.

– Jag har tagit ett eget beslut att inte sitta kvar, säger han till SVT.