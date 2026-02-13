Merz: "Den regelbaserade världsordningen finns inte längre"

Friedrich Merz varnade i sitt tal för en ny epok präglad av stormaktsrivalitet och skarpare geopolitiska motsättningar.

– Jag är rädd att vi måste uttrycka det ännu tydligare: Denna ordning, hur bristfällig den än var även under sina bästa dagar, existerar inte längre i den formen, sade han om "den regelbaserade världsordningen", som egentligen byggde på USA-dominans.

Kanslern pekade på Rysslands krig i Ukraina, Kinas ambitioner att omforma den globala maktbalansen och förändringar i USA:s ledarskap som tecken på en ny verklighet.

– Det viktigaste nu är att slå om strömbrytaren i våra huvuden, sade Merz.

Samtidigt bekräftade han att Tyskland har inlett konfidentiella samtal med Frankrike om en europeisk kärnvapenavskräckning, och betonade att Tyskland håller fast vid sina rättsliga åtaganden inom Natos kärnvapendelning.

Merz riktade även en uppmaning till Washington.

– I en tid av stormaktsrivalitet kommer inte ens USA att vara tillräckligt starkt för att gå ensamt. Kära vänner, att vara en del av Nato är inte bara Europas konkurrensfördel. Det är också USA:s konkurrensfördel.

– Låt oss därför reparera och återuppliva det transatlantiska förtroendet tillsammans, sade han.