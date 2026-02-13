Somalisk politiker i blåsväder efter utspel om att "avrätta" Trump

Bakgrunden är en intervju där Trump gick till angrepp mot Somalia och mot Omar.

– Vad de har gjort mot vårt land, dessa människor – de har kommit in i vårt land, och vad de har gjort med den där falska kongressledamoten. Hon är så dålig, sade Trump till Fox Business.

Omar svarar på X:

"Ledaren för Pedofilskyddspartiet försöker avleda uppmärksamheten från att hans namn finns överallt i Epstein-filerna. I Somalia avrättar man åtminstone pedofiler, man väljer dem inte."

The leader of the Pedophile Protection Party is trying to deflect attention from his name being all over the Epstein files.



At least in Somalia they execute pedophiles not elect them. https://t.co/xC3Ype3zXI — Ilhan Omar (@IlhanMN) February 10, 2026

Inlägget har fått över 6 miljoner visningar och över 12.000 delningar.

Republikanen James Comer reagerar kraftigt i en intervju med NewsNation.

– Av alla människor som borde uttala sig är Ilhan Omar den enda i kongressen som förmodligen borde hålla mun, säger han.

Han hänvisar därefter till en pågående utredning mot Ilhan Omar:

– Om hon ska twittra något behöver hon förklara för det amerikanska folket hur hennes förmögenhet gick från noll till 10 miljoner dollar på ett år, och förklara varför Bidens justitiedepartement utredde hennes makes ekonomiska verksamhet under det år då hennes förmögenhet sköt i höjden.

Comer tillägger:

– Om hon gillar Somalia så mycket borde hon åka tillbaka till Somalia.

Ilhan Omar har förnekat alla oegentligheter och avfärdat utredningen som politiskt motiverad.