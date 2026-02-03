Epsteins skämt om att judar styr politikerna

I mejlet, som Epstein skickade i juni 2018, berättar han om en konversation han haft med middagsgäster som befann sig högerut politiskt.

Den sexbrottsdömde finansmiljardären beskriver ordväxlingen på följande vis:

Vid middagsbordet frågade jag: "Varför är ni högerkillar så antisemitiska?"

En svarade: "Historiskt vet vi ju alla att det egentligen har varit judarna som dolt sig bakom regeringarna och dragit i trådarna."

Jag sa: "Som vilka då?"

Och en pekade på mig – och de började alla vråla av skratt.

Jag?!!

Och en kille sa: Hur förklarar du att här under bara några dagars lopp har vistats prinsar, premiärministrar och andra ministrar, sändebud samt två ordföranden för världsorganisationer...

– Skyldig!

Så roligt. Önskar att du vore här.

Epstein är sedan tidigare utpekad för att ha varit spion åt Israel och utpressat mäktiga män åt landet med hjälp av flickor och unga kvinnor. De nysläppta mejlen ger en ny inblick i hans privata syn på Israel, judendom och antisemitism.

Flera av de släppta mejlen visar att Epstein ofta använde det nedsättande ordet "gojim" när han beskrev ickejudar. I en mejlväxling med AI-teoretikern Roger Schank beskriver han hur han tjänat "en förmögenhet" på handel med fraktterminer.

"Det är så här juden tjänar pengar", konstaterar Epstein och fortsätter:

"Låt gojerna göra affärer i den verkliga världen".

I ett annat mejl frågar Hollywoodpublicisten Peggy Siegal om ett evenemang skulle vara en "100 procent judisk kväll". Epstein svarar: "Nej, gott om gojim – chefer från JPMorgan, briljanta WASPS."

I ytterligare ett meddelande anklagar Epstein en mottagare för att bete sig "precis som de GOJER du inte respekterar".

Tidigare uppgifter ger ytterligare sammanhang. I en intervju 2020 berättade Epstein-offret Maria Farmer att hennes förövare drevs av en ideologi som kretsade kring ett judiskt makt-tänk. Hon hänvisade bland annat till ett samtal 1996 med Ghislaine Maxwell där hon fick höra att hon som icke-jude inte skulle tillåtas att serveras mat på en exklusiv judisk country club.

Enligt Farmer var exkluderande och nedsättande attityder mot ickejudar ett återkommande inslag i kretsen kring Epstein och Maxwell.