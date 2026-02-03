Regeringen: Ännu ett miljardpaket till Ukraina

Satsningen presenteras av försvarsministrarna i Stockholm och Köpenhamn. Genom ett gemensamt inköp ska leveranserna kunna ökas och kostnaderna pressas, samtidigt som produktionen i Sverige byggs ut.

Leveranserna till Ukraina väntas inledas inom ett år.

– Att Sverige och från idag Danmark donerar Tridon till Ukraina är betydelsefullt. Ett gemensamt inköp för att stötta Ukraina hjälper inte bara Ukraina på slagfältet med mer materiel, utan det stärker även svensk, nordisk och europeisk försörjningssäkerhet, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

Danmark går in med ett tillskott på omkring 480 miljoner kronor, medan Sverige redan finansierat system till ett värde av totalt 2,1 miljarder kronor inom tidigare stödpaket. Tillsammans motsvarar bidraget utrustning till en hel luftvärnsbataljon.

Tridon Mk 2 är ett rörligt luftvärnssystem byggt kring en vidareutvecklad 40-millimeterskanon från Bofors, monterad på terränggående lastbil. Systemen som doneras kompletteras med ledningssystem, radar och stora mängder ammunition.

– Med donationen bidrar Danmark till att stärka Ukrainas luftförsvarskapacitet mitt under en vinter då de ryska luftangreppen mot den civila infrastrukturen påverkar landets energiförsörjning, säger Danmarks försvarsminister Troels Lund Poulsen.

Regeringen uppger att Sverige även förberett möjligheten att snabbt beställa fler system om andra länder väljer att ansluta sig till satsningen.

Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande cirka 111 miljarder kronor till olika insatser för Ukraina.