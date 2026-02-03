© Regeringskansliet
 

Regeringen: Ännu ett miljardpaket till Ukraina

Publicerad 3 februari 2026 kl 16.08

Inrikes. Sverige och Danmark går samman och skänker ett nytt militärt stödpaket till Ukraina. Länderna lägger miljardbelopp på att köpa in och donera moderna luftvärnskanoner av typen Tridon Mk 2, ett svensktillverkat system som ska stärka skyddet mot drönare och robotar.

Dela artikeln

Satsningen presenteras av försvarsministrarna i Stockholm och Köpenhamn. Genom ett gemensamt inköp ska leveranserna kunna ökas och kostnaderna pressas, samtidigt som produktionen i Sverige byggs ut.

Leveranserna till Ukraina väntas inledas inom ett år.

– Att Sverige och från idag Danmark donerar Tridon till Ukraina är betydelsefullt. Ett gemensamt inköp för att stötta Ukraina hjälper inte bara Ukraina på slagfältet med mer materiel, utan det stärker även svensk, nordisk och europeisk försörjningssäkerhet, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

Danmark går in med ett tillskott på omkring 480 miljoner kronor, medan Sverige redan finansierat system till ett värde av totalt 2,1 miljarder kronor inom tidigare stödpaket. Tillsammans motsvarar bidraget utrustning till en hel luftvärnsbataljon.

Tridon Mk 2 är ett rörligt luftvärnssystem byggt kring en vidareutvecklad 40-millimeterskanon från Bofors, monterad på terränggående lastbil. Systemen som doneras kompletteras med ledningssystem, radar och stora mängder ammunition.

– Med donationen bidrar Danmark till att stärka Ukrainas luftförsvarskapacitet mitt under en vinter då de ryska luftangreppen mot den civila infrastrukturen påverkar landets energiförsörjning, säger Danmarks försvarsminister Troels Lund Poulsen.

Regeringen uppger att Sverige även förberett möjligheten att snabbt beställa fler system om andra länder väljer att ansluta sig till satsningen.

Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande cirka 111 miljarder kronor till olika insatser för Ukraina.

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Blodiga kaoset på Pressbyrån när asylsökare plötsligt försöker skära halsen av kund

Hugger offret upprepade gånger i halsen, huvudet och magen. Övervakningskameran i butiken fångade attacken.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Svenskar" döms för handgranater mot Israels ambassad

Var ett terrordåd, fastslår danska domstolen. Båda är kända gängkriminella misstänkta för mord.0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.