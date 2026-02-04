© Polisen
 

Försökte locka in barn i bil – avbröts av okänd kvinna

Publicerad 4 februari 2026 kl 15.49

Inrikes. Polisen utreder två misstänkta försök till människorov i Täby Kyrkby. Vid ett av tillfällena ska en okänd kvinna ha ingripit och fått mannen att lämna platsen. Nu vill polisen komma i kontakt med kvinnan, men ger inget mer signalement när det gäller gärningsmannen än att det var en "vuxen man".

Polisen söker vittnen efter uppgifter om att en man vid två tillfällen ska ha försökt locka med sig barn i bil i Täby Kyrkby.

Händelserna inträffade dagtid fredagen den 30 januari och lördagen den 31 januari.

Enligt polisen ska mannen ha suttit i en bil och via nedvevat fönster erbjudit barnen skjuts. I det första fallet sprang två barn från platsen.

I det andra fallet, som inträffade på lördagseftermiddagen, ska en kvinna som passerade ha ingripit genom att säga åt mannen att lämna området, vilket han också gjorde.

En anmälan om försök till människorov har upprättats. Polisen uppger att det i nuläget inte finns några tydliga uppgifter som slår fast att det rör sig om samma man eller samma bil vid de två tillfällena.

Det gemensamma i signalementen är att det handlar om en vuxen man, men mer än så vill polisen inte berätta om mannens utseende.

Efter larmet har polisen knackat dörr i området och söker även efter eventuellt kameramaterial. Närvaron i området har förstärkts, både synligt och dolt, för att öka tryggheten och förebygga ytterligare brott.

Polisen vill nu komma i kontakt med den kvinna som avbröt händelsen på lördagen. Hon ska ha gått längs Jarlabankes väg i Täby Kyrkby strax före klockan 15 och uppmanas att höra av sig för att lämna sina vittnesuppgifter.

Samtidigt uppmanar polisen föräldrar att tala lugnt med sina barn och påminna dem om att aldrig följa med okända personer. Den som har uppgifter i ärendet ombeds kontakta polisen på 114 14. Vid akuta situationer ska 112 användas.

