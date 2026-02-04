© Facebook/Skärmavbild
När Georgescu vann den första omgången av presidentvalet i Rumänien ställde regimen in valet – och anklagade honom för att stöttas av Ryssland. Därefter förbjöd regimen honom från att ställa upp igen – efter att ha anklagat honom för att vara rasist.

Kongressen: EU stal valet i Rumänien

Publicerad 4 februari 2026 kl 14.09

EU. EU-kommissionen anklagas i en ny rapport från USA:s kongress för att ha använt falska anklagelser om rysk inblandning för att manipulera resultatet i Rumäniens presidentval 2024. Bryssel förnekar uppgifterna och kallar dem "absurda".

Dela artikeln

EU-kommissionen spelade en avgörande roll när Rumäniens presidentval 2024 ogiltigförklarades.

Det konstateras i en färsk rapport från justitieutskottet i USA:s representanthus, som pekar ut Bryssel för politisk censur och otillbörlig påverkan på demokratiska processer.

Valets första omgång annullerades av Rumäniens författningsdomstol efter påståenden från landets underrättelsetjänst om att den då ledande kandidaten, den EU-kritiske nationalisten Călin Georgescu, skulle ha gynnats av "rysk påverkan" via Tiktok.

Rapporten hänvisar till interna dokument från Tiktok som lämnats till EU-kommissionen och som motsäger uppgifterna om en ryskstödd kampanj. Plattformen uppgav att man inte funnit några belägg för anklagelserna mot Georgescu, trots att de låg till grund för domstolens beslut.

"Vid slutet av december 2024 visade medieuppgifter, med stöd i Rumäniens skattemyndighet, att den påstådda ryska kampanjen i själva verket finansierats av ett annat rumänskt politiskt parti. Men valresultatet återställdes aldrig, och i maj 2025 vann den av etablissemanget föredragna kandidaten presidentvalet efter omvalet", står det i rapporten från kongressen i Washington.

Justitieutskottet anklagar också EU för att i största allmänhet försöka "censurera det globala internet" genom den kontroversiella nya DSA-lagen.

EU-kommissionen avfärdar anklagelserna om valpåverkan i Rumänien. En talesperson beskriver dem som "absurda och helt ogrundade" och betonar att yttrandefriheten är central, skriver Romania Journal.

– Yttrandefrihet är en grundläggande rättighet i Europa, uppger talespersonen, som i stället anklagar nätplattformar för att påverka väljare genom sina algoritmer.

Kritiken mot EU:s roll i Rumänien har även tidigare lyfts från amerikanskt håll. I februari förra året tog USA:s vicepresident JD Vance upp frågan vid säkerhetskonferensen i München och varnade för en demokratiskt tillbakagång i EU och Storbritannien.

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Blodiga kaoset på Pressbyrån när asylsökare plötsligt försöker skära halsen av kund

Hugger offret upprepade gånger i halsen, huvudet och magen. Övervakningskameran i butiken fångade attacken.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Helt orimligt!" – Strandhälls vrede när Tidögänget ställer in hennes sommarlov

S-politikerna slår bakut när långa ledigheten kan begränsas. "Säger en del om S som parti."0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.