Kongressen: EU stal valet i Rumänien

EU-kommissionen spelade en avgörande roll när Rumäniens presidentval 2024 ogiltigförklarades.

Det konstateras i en färsk rapport från justitieutskottet i USA:s representanthus, som pekar ut Bryssel för politisk censur och otillbörlig påverkan på demokratiska processer.

Valets första omgång annullerades av Rumäniens författningsdomstol efter påståenden från landets underrättelsetjänst om att den då ledande kandidaten, den EU-kritiske nationalisten Călin Georgescu, skulle ha gynnats av "rysk påverkan" via Tiktok.

Rapporten hänvisar till interna dokument från Tiktok som lämnats till EU-kommissionen och som motsäger uppgifterna om en ryskstödd kampanj. Plattformen uppgav att man inte funnit några belägg för anklagelserna mot Georgescu, trots att de låg till grund för domstolens beslut.

"Vid slutet av december 2024 visade medieuppgifter, med stöd i Rumäniens skattemyndighet, att den påstådda ryska kampanjen i själva verket finansierats av ett annat rumänskt politiskt parti. Men valresultatet återställdes aldrig, och i maj 2025 vann den av etablissemanget föredragna kandidaten presidentvalet efter omvalet", står det i rapporten från kongressen i Washington.

And new, nonpublic documents cast doubt on the allegations of Russian interference that led a Romanian court to undo the country’s 2024 presidential election results.



TikTok told the European Commission that it found “no evidence” of a coordinated a Russian campaign to boost… pic.twitter.com/wB8styfmSV — House Judiciary GOP 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@JudiciaryGOP) February 3, 2026

Justitieutskottet anklagar också EU för att i största allmänhet försöka "censurera det globala internet" genom den kontroversiella nya DSA-lagen.

EU-kommissionen avfärdar anklagelserna om valpåverkan i Rumänien. En talesperson beskriver dem som "absurda och helt ogrundade" och betonar att yttrandefriheten är central, skriver Romania Journal.

– Yttrandefrihet är en grundläggande rättighet i Europa, uppger talespersonen, som i stället anklagar nätplattformar för att påverka väljare genom sina algoritmer.

Kritiken mot EU:s roll i Rumänien har även tidigare lyfts från amerikanskt håll. I februari förra året tog USA:s vicepresident JD Vance upp frågan vid säkerhetskonferensen i München och varnade för en demokratiskt tillbakagång i EU och Storbritannien.