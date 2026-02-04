Musk nästan dollarbiljonär

Teknikentreprenören Elon Musk har tagit ett historiskt kliv i förmögenhetsligan. Efter att SpaceX denna vecka köpt Musks bolag för AI och sociala medier, xAI, uppskattas hans nettoförmögenhet till omkring 852 miljarder dollar.

Enligt beräkningar från Forbes värderas den sammanslagna verksamheten till cirka 1,25 biljoner dollar. Affären ska ha ökat Musks personliga förmögenhet med runt 84 miljarder dollar och gjort honom till den rikaste person som någonsin uppmätts enligt moderna jämförelser.

Musk ägde redan före affären stora andelar i både SpaceX och xAI. Efter sammanslagningen kontrollerar han en betydande del av det nya bolaget, som nu utgör den tyngsta posten i hans privata förmögenhet.

SpaceX är i dag Musks klart mest värdefulla tillgång. Utöver det äger han aktier i Tesla och har omfattande optionsprogram. Ett ersättningspaket som godkändes i höstas kan, om bolaget når sina långsiktiga mål under det kommande decenniet, ge ytterligare mycket stora tillskott.

Affären är den andra stora bolagssammanslagningen för Musk på kort tid. I mars slogs xAI samman med plattformen X, tidigare Twitter, i en affär som värderade AI-verksamheten till 80 miljarder dollar och X till 33 miljarder dollar.

Under förra året passerade Musk flera symboliskt viktiga gränser på kort tid. På några månader ökade hans förmögenhet från omkring 500 miljarder dollar till över 700 miljarder, drivet av stigande värderingar på både Tesla och SpaceX samt rättsliga beslut som återställde delar av hans optionsinnehav.