Den nedbrunna byggnaden är Vondelkerk, en 1800-talskyrka i centrala Amsterdam. Elden bröt ut strax efter tolvslaget på nyårsafton och utvecklades snabbt till en fullt utvecklad brand.

Flammorna tog sig högt upp i kyrkans torn, som till slut kollapsade. Även taket förstördes i stor utsträckning.

Räddningstjänsten kämpade med släckningsarbetet under flera timmar. På grund av rasrisken tvingades boende i området lämna sina hem, och ett tiotal personer fick tillfälligt ordna boende på annat håll. Enligt myndigheterna skadades ingen och kyrkan var tom när branden startade.

Samtidigt präglades nyårsnatten av totalt kaos på gatorna. Invandrargäng rörde sig genom staden och avfyrade fyrverkerier mot både byggnader och polis.

Liknande oroligheter rapporterades från flera andra delar av Nederländerna. I Breda utsattes poliser för brandbombsattacker, och trycket på räddningstjänst och larmcentraler blev så högt att allmänheten uppmanades att endast ringa nödnumret vid akuta livshotande situationer. Två personer omkom i separata fyrverkeriolyckor under natten.

Vondelkerk uppfördes under 1800-talet och är ett välkänt landmärke i Amsterdam. Kyrkan ritades av arkitekten Pierre Cuypers och är uppkallad efter poeten Joost van den Vondel.

Vad som orsakade branden är fortfarande oklart, men en teknisk undersökning ska inledas senare i veckan.

Den invandringskritiska nederländska profilen Eva Vlaardingerbroek riktar hård kritik mot polisens tystnad kring händelsen.

– Nu är den borta och polisen säger förstås ingenting – de berättar inte för oss om vem som gjorde detta och vad som exakt hände. Men vår mest välgrundade gissning, och det vi har sett på X, är att ungdomsgäng avfyrade fyrverkerier mot kyrkan, vilket gjorde att den fattade eld, säger hon.