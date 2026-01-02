© Youtube/X
"Polisen säger förstås ingenting", säger den kända invandringskritikern Eva Vlaardingerbroek om upphovet till kyrkobranden.

Historisk kyrka brann upp under invandrarkaos i Amsterdam

Scrolla för video

Publicerad 2 januari 2026 kl 08.03

Utrikes. En av Amsterdams mest kända kyrkor gick helt förlorad i en brand under nyårsnatten – samtidigt som staden skakades av omfattande oroligheter med invandrargäng som sköt raketer på folk och attackerade polisen. Men myndigheterna varit återhållsamma med detaljer om vad som faktiskt hände med kyrkan, rapporterar Samnytt.

Dela artikeln

Den nedbrunna byggnaden är Vondelkerk, en 1800-talskyrka i centrala Amsterdam. Elden bröt ut strax efter tolvslaget på nyårsafton och utvecklades snabbt till en fullt utvecklad brand.

Flammorna tog sig högt upp i kyrkans torn, som till slut kollapsade. Även taket förstördes i stor utsträckning.

Räddningstjänsten kämpade med släckningsarbetet under flera timmar. På grund av rasrisken tvingades boende i området lämna sina hem, och ett tiotal personer fick tillfälligt ordna boende på annat håll. Enligt myndigheterna skadades ingen och kyrkan var tom när branden startade.

Samtidigt präglades nyårsnatten av totalt kaos på gatorna. Invandrargäng rörde sig genom staden och avfyrade fyrverkerier mot både byggnader och polis.

Liknande oroligheter rapporterades från flera andra delar av Nederländerna. I Breda utsattes poliser för brandbombsattacker, och trycket på räddningstjänst och larmcentraler blev så högt att allmänheten uppmanades att endast ringa nödnumret vid akuta livshotande situationer. Två personer omkom i separata fyrverkeriolyckor under natten.

Vondelkerk uppfördes under 1800-talet och är ett välkänt landmärke i Amsterdam. Kyrkan ritades av arkitekten Pierre Cuypers och är uppkallad efter poeten Joost van den Vondel.

Vad som orsakade branden är fortfarande oklart, men en teknisk undersökning ska inledas senare i veckan.

Den invandringskritiska nederländska profilen Eva Vlaardingerbroek riktar hård kritik mot polisens tystnad kring händelsen.

– Nu är den borta och polisen säger förstås ingenting – de berättar inte för oss om vem som gjorde detta och vad som exakt hände. Men vår mest välgrundade gissning, och det vi har sett på X, är att ungdomsgäng avfyrade fyrverkerier mot kyrkan, vilket gjorde att den fattade eld, säger hon.

Invandraren närmar sig – då drar flickan fram den här

Hyllas som hjälte i sociala medier. Nu "varnar" myndigheterna för att sprida icke-tillrättalagd information om händelsen.0 Plus

Därför flyttar svenskar utomlands: "Sverige har blivit som Mordor"

Video: Kommer "aldrig i livet" flytta tillbaka. "För mycket våldtäkter, mord, knivhuggningar, halshuggningar, skjutningar, sprängningar, rån, allt."0 Plus

Här stjäl romen nära 150 paket kaffe från Willys – utan att någon reagerar

Absurda scenerna – länsade 22 sydsvenska butiker. Nu blir det fängelse och utvisning till Rumänien.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Regeringens julklapp till familjen Bonnier: 350 miljoner skattekronor

Kammar hem 40 procent av allt statligt mediestöd – som ska "främja konkurrens". Samtidigt räknar oligarkfamiljen åter med en miljardvinst.0 

Ekonominyheter

Tredubblade villapriser under 2000-talet – de kommunerna är värst

Bostadsbubblans utveckling sedan millennieskiftet.. Inflationen under samma period var samtidigt "bara" 60 procent.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.