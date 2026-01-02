© X/AP
Zohran Mamdani under ceremonin.

New Yorks nye borgmästare svors in – på koranen

Publicerad 2 januari 2026 kl 16.16

Utrikes. New Yorks nye borgmästare Zohran Mamdani svors på torsdagen in med handen på koranen. Därmed skriver han historia som stadens första muslimska borgmästare.

Dela artikeln

Zohran Mamdani, 34, tillträdde formellt efter att ha vunnit borgmästarvalet i november på en vänsterpopulistisk plattform.

Ceremonin hölls vid den historiska City Hall-stationen på Manhattan och leddes av delstatens justitieminister Letitia James.

Vid eden använde Mamdani – som har indisk-muslimsk bakgrund – en koran när han svor att fullgöra sitt uppdrag. Det var första gången detta skedde under en borgmästarceremoni.

I samband med tillträdet betonade han att han vill driva en, som han själv uttryckte det, "ambitiös" politik med fokus på att göra livet i staden mer överkomligt.

Förslagen som lyfts fram omfattar bland annat hyresfrysningar för reglerade lägenheter, avgiftsfri busstrafik och kostnadsfri barnomsorg för barn under fem år.

– Det är verkligen livets största ära och privilegium, sade Mamdani till reportrar på plats i den ikoniska stationen från 1904, som han beskrev som en symbol för "en stad som vågade vara vacker" och som kan "förändra livet för arbetarfamiljer".

