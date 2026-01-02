New Yorks nye borgmästare svors in – på koranen

Zohran Mamdani, 34, tillträdde formellt efter att ha vunnit borgmästarvalet i november på en vänsterpopulistisk plattform.

Ceremonin hölls vid den historiska City Hall-stationen på Manhattan och leddes av delstatens justitieminister Letitia James.

Vid eden använde Mamdani – som har indisk-muslimsk bakgrund – en koran när han svor att fullgöra sitt uppdrag. Det var första gången detta skedde under en borgmästarceremoni.

I samband med tillträdet betonade han att han vill driva en, som han själv uttryckte det, "ambitiös" politik med fokus på att göra livet i staden mer överkomligt.

Förslagen som lyfts fram omfattar bland annat hyresfrysningar för reglerade lägenheter, avgiftsfri busstrafik och kostnadsfri barnomsorg för barn under fem år.

– Det är verkligen livets största ära och privilegium, sade Mamdani till reportrar på plats i den ikoniska stationen från 1904, som han beskrev som en symbol för "en stad som vågade vara vacker" och som kan "förändra livet för arbetarfamiljer".