New Yorks nye borgmästare svors in – på koranen

Zohran Mamdani, 34, tillträdde formellt efter att ha vunnit borgmästarvalet i november på en vänsterpopulistisk plattform.
Ceremonin hölls vid den historiska City Hall-stationen på Manhattan och leddes av delstatens justitieminister Letitia James.
Vid eden använde Mamdani – som har indisk-muslimsk bakgrund – en koran när han svor att fullgöra sitt uppdrag. Det var första gången detta skedde under en borgmästarceremoni.
I samband med tillträdet betonade han att han vill driva en, som han själv uttryckte det, "ambitiös" politik med fokus på att göra livet i staden mer överkomligt.
Förslagen som lyfts fram omfattar bland annat hyresfrysningar för reglerade lägenheter, avgiftsfri busstrafik och kostnadsfri barnomsorg för barn under fem år.
– Det är verkligen livets största ära och privilegium, sade Mamdani till reportrar på plats i den ikoniska stationen från 1904, som han beskrev som en symbol för "en stad som vågade vara vacker" och som kan "förändra livet för arbetarfamiljer".
Zohran Mamdani becomes the mayor of New York City after taking the oath of office at an historic, decommissioned subway station in Manhattan. Mamdani was sworn in as the first Muslim leader of America’s biggest city, placing his hand on a Quran as he took his oath. pic.twitter.com/D6qyebCa6L
— The Associated Press (@AP) January 1, 2026