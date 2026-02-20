© FT BILD/ARKIV
 

Fick kvarts miljard i bidrag – gör kvarts miljard i vinst

Publicerad 20 februari 2026 kl 07.48

Media. Bonnier News Local redovisar en vinst på 261 miljoner kronor för 2025. Det är mer än de 250 miljoner skattekronor som verksamheten fick i statligt mediestöd, skriver Dagens Media.

Hela Bonnier News ökade sitt rörelseresultat till 1.080 miljoner kronor, jämfört med 836 miljoner kronor året före. Omsättningen steg till 10,9 miljarder kronor.

Den vänsterliberala koncernens kraftigt bidragsfinansierade lokaltidningar stod för den tydligaste förbättringen. Vinsten ökade från 75 miljoner kronor 2024 till 261 miljoner kronor 2025 – lite mer än man fick i bidrag under året.

Dagens Nyheter redovisade 289 miljoner kronor i resultat. Expressens resultat minskade något, från 80 till 76 miljoner kronor. Affärsområdet med Dagens Industri och branschtitlar ökade från 212 till 240 miljoner kronor.

Bonnier News vd Anders Eriksson lyfter i ett pressmeddelande fram lönsamheten och bolagets uppdrag kring "det Fria Ordet".

– Vårt uppdrag kring det Fria Ordet är kärnan i allt vi gör och fortsatt otroligt angeläget. 2025 blev ännu ett år av engagerande och prisbelönt journalistik och det är glädjande att vi kan uppvisa en stark lönsamhet som möjliggör långsiktig finansiering av och investering i innehåll, varumärken och verksamheter, säger han.

Mediestödet infördes på 1970-talet för att säkra konkurrens och mångfald i dagspressen. I dag påstås det officiella syftet i stället vara att stärka demokratin genom tillgång till oberoende journalistik. Kritiker hävdar att systemet i praktiken tvärtom gynnar stora koncerner och bidrar till ökad monopolställning.

