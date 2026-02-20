Les Wexner pressad om Epstein: "En bedragare"

Les Wexner är grundare av L Brands, tidigare vd för Victoria’s Secret och ledande företrädare för den amerikanska Israellobbyn.

I dag är han mest känd för att ha finansierat Jeffrey Epstein. Enligt en utredning i representanthusets tillsynsutskott förde han över mer än en miljard dollar till finansmannen.

Det var också Wexner köpte den berömda Manhattan-villan och "sålde" den till Epstein.

I det senaste stora dokumentsläppet rörande Epstein uppmärksammades att en lista över misstänkta "medkonspiratörer" till Epstein hade maskats. Den republikanske kongressledamoten Thomas Massie såg dock till att namnen släpptes – och då visade det sig att Lex Wexner var ett av dem.

Utskottet höll ett nära fem timmar långt förhör med Wexner i Ohio. I vittnesmålet hävdar 88-åringen att han blivit lurad av Epstein, som under en period skötte hans privata finanser.

– När jag ser tillbaka på det blev jag lurad av alla tiders olympiska världsmästare i bedrägeri, säger Wexner.

– Så fort vi förstod hur illa det var, var han död för mig, fortsätter han.

Han uppger att han bröt med Epstein när anklagelserna om sexbrott blev kända och att han aldrig haft kännedom om någon brottslig verksamhet.

– Jag bevittnade aldrig och hade aldrig någon kännedom om Epsteins kriminella aktivitet, säger Wexner.

Wexner har berättat att han i samband med anklagelserna på 2000-talet ringde Epstein och frågade:

– Vad i helvete är det här?

Enligt 88-åringen svarade Epstein:

– Jag blir utpressad av en prostituerad.

Wexner har också reagerat kraftigt på uppgifter om att omkring 20 miljoner dollar i aktier och kontanter från hans välgörenhetsstiftelser ska ha gått till en av Epsteins organisationer.

– Jävligt chockad, jag bara – jag är förfärad. Jag har aldrig hört det där, säger han i förhöret.

Samtidigt trappar demokrater i utskottet upp kritiken. Robert Garcia, ledande demokrat i tillsynsutskottet, hävdar att ingen enskild person gav Epstein mer finansiellt stöd än Wexner.

– Det finns ingen enskild person som var mer involverad i att ge Jeffrey Epstein det ekonomiska stöd som gjorde det möjligt för honom att begå sina brott än Les Wexner, säger Garcia.

I ett skriftligt uttalande till kongressen skriver 88-åringen:

"Jag var naiv, dum och godtrogen som litade på Jeffrey Epstein. Han var en bedragare. Och även om jag blev lurad har jag inte gjort något fel och har inget att dölja. Jag bröt helt och oåterkalleligt med Epstein för nästan tjugo år sedan när jag fick veta att han var en förövare, en skurk och en lögnare."

Flera demokrater ifrågasätter Wexners uppgifter och hänvisar till utredningsmaterial som visar att han finansierade stora delar av Epsteins liv.