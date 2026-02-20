© Vita huset
 

Trump vill offentliggöra UFO-dokument

Publicerad 20 februari 2026 kl 11.02

Utrikes. USA:s president Donald Trump säger att han tänker ge försvarsdepartementet i uppdrag att börja offentliggöra hemliga statliga dokument om UFO:n och utomjordiskt liv. Enligt Trump finns det ett "enormt intresse" för att göra detta.

Beskedet kom på torsdagen och kommer efter uppmärksammade uttalanden från expresidenten Barack Obama.

I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att beslutet drivs av ett "enormt intresse" från allmänheten. Han uppger att han tänker instruera försvarsminister Pete Hegseth och andra berörda myndigheter att inleda processen.

Kritiker hävdar samtidigt att det hela är ett nytt försök av Trump att förskjuta fokus från Epstein-härvan.

Genomgången ska omfatta material om påstått utomjordiskt liv, UAP – Pentagons officiella beteckning på oförklarade observationer i luften – samt "all annan information kopplad till dessa mycket komplexa men ytterst intressanta och viktiga frågor", enligt Trump.

Intresset för fenomenen har ökat de senaste åren. Pentagon har inrättat särskilda enheter för att analysera oförklarade observationer och kongressen har hållit förhör om militära möten med okända objekt.

Samtidigt har försvarsdepartementet upprepade gånger betonat att det inte finns några bekräftade bevis för utomjordisk teknologi.

Det är ännu oklart hur snabbt handlingar kan bli offentliga eller hur brett direktivet kommer att tillämpas. Tidigare offentliggöranden har föregåtts av sekretessprövningar för att avgöra om material kan släppas utan att skada nationell säkerhet.

I en podcast med den politiske kommentatorn Brian Tyler Cohen fick Barack Obama frågan om utomjordingar är verkliga.

– De är verkliga, men jag har inte sett dem.

Efter uppmärksamheten förtydligade Obama sitt uttalande på Instagram:

"Statistiskt sett är universum så enormt att oddsen är goda att det finns liv där ute. Men avstånden mellan solsystemen är så stora att chansen att vi har blivit besökta av utomjordingar är låg, och jag såg inga bevis under min presidenttid på att utomjordiska varelser har haft kontakt med oss. Verkligen!"

