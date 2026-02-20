Regeringen kan sluta ge bidrag till kriminella som dömts till utvisning

I dag beviljas personer som omfattas av tillfälliga verkställighetshinder som huvudregel tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det ger tillgång till arbetsmarknaden, svenska bidrag och fri rörlighet inom EU.

Regeringen vill i stället att utvisningen som huvudregel ska skjutas upp utan att uppehållstillstånd beviljas. Rättigheterna ska begränsas och myndigheternas kontrollmöjligheter stärkas.

– Kommer man till Sverige och begår brott så väljer man också bort att vara här. Brottsdömda och personer som utgör säkerhetshot, men som tillfälligt inte kan utvisas, ska inte längre få arbeta, ta del av svenska bidragsförmåner och resa fritt i Europa, i väntan på utvisning. Det säkerställer vi nu. Det handlar om att stå upp för brottsoffren och alla människor som gör rätt för sig, säger migrationsminister Johan Forssell (M).

Den som omfattas av reglerna ska kunna åläggas anmälningsskyldighet och områdesbegränsning. Rätten till arbete och bidrag begränsas och som huvudregel ska personen bo på Migrationsverkets boende för att få ekonomiskt bistånd.

– Under alltför lång tid har Sverige fortsatt bevilja sociala och ekonomiska förmåner till utlänningar som fått besked om att lämna landet, men som av olika skäl ej kunnat utvisas. Nu ser vi till att strama åt reglerna och på så sätt skicka signaler om att Sveriges välfärd är till för de som har rätt att vistas här, säger Ludvig Aspling (SD).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2026.