S går med på kemisk kastrering

Bakgrunden är SVT:s Uppdrag granskning om svenskar som deltar i och leder pedofilnätverk. Efter avslöjandet har flera partier velat skärpa lagstiftningen.

Moderaterna har tidigare öppnat för att utreda om kemisk kastrering ska kunna krävas för att en dömd pedofil ska släppas ut i förtid. Samma linje har förts fram av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Nu ställer sig även Socialdemokraterna bakom idén.

– Vi är positiva till det. Det här är en behandlingsmetod som förekommer redan i dag och vi tycker att det är rimligt att man också kopplar ihop krav på behandling med att också få bli frisläppt från fängelse, säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho till TV4.

Socialdemokraterna vill dessutom se hårdare straff för barnpornografibrott och presenterar ytterligare åtgärder för att motverka sexualbrott mot barn.

Partiet anser att polisen ska få möjlighet att varna verksamheter där barn vistas om det finns misstankar om att pedofiler arbetar där, exempelvis inom friskolor, lekland eller barnpassning.

Vidare vill S sänka tröskeln för när polis och åklagare får använda hemlig dataavläsning för att säkra bevis i utredningar.