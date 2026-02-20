© Riksdagen
Henrik Vinge (SD).

SD: Fängelse på obestämd tid om man tittar på barnporr

Publicerad 20 februari 2026 kl 09.16

Inrikes. Sverigedemokraterna vill att den som döms för barnpornografibrott ska kunna låsas in på obestämd tid – och bara släppas ut om man exempelvis går med på kemisk kastrering. Partiet anser att straffet säkerhetsförvaring ska bli huvudregel – oavsett hur allvarligt brottet bedöms.

Dela artikeln

Förslaget presenterades av Henrik Vinge (SD), ordförande i justitieutskottet och rättspolitisk talesperson.

Enligt honom bör även den som enbart innehar barnpornografiska bilder omfattas av den nya påföljden.

– Det gäller oavsett brottets allvar, säger han till TT.

Säkerhetsförvaring är en ny påföljd som införs i vår och innebär fängelse utan fast sluttid vid allvarliga vålds- och sexualbrott. Den dömde ska sitta inlåst tills risken för återfall bedöms vara tillräckligt låg.

Partiledaren Jimmie Åkesson har tidigare förespråkat livstids fängelse för pedofiler som begår övergrepp mot barn, alternativt att de låter kastrera sig. Nu vill partiet utvidga linjen till att också omfatta barnpornografibrott.

Enligt Vinge ska straffet kunna tidsbestämmas först när den dömde accepterar behandling, till exempel kemisk kastrering.

I dag är maxstraffet för grovt barnpornografibrott sex års fängelse. I väntan på bredare stöd för säkerhetsförvaring vill SD införa en ny rubricering – synnerligen grovt barnpornografibrott – som ska kunna ge livstid.

Partiet föreslår även ett livslångt förbud mot att inneha elektronisk utrustning som dator och mobiltelefon för personer som dömts för brottet. Den som bryter mot förbudet ska enligt förslaget kunna dömas till fängelse.

Flera andra Tidöpartier har den senaste tiden öppnat för kemisk kastrering som åtgärd mot sexualbrottslingar. Vinge bedömer att möjligheterna att genomföra SD:s förslag under nästa mandatperiod är goda.

Hon döms för våldtäktsstatistik om afghaner

Unga politikerns publicering var olaglig. "Jag kommer inte att låta mig tystas."0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Fick kvarts miljard i bidrag – gör kvarts miljard i vinst

Bonnier fortsätter leva gott på politikernas mediestöd. Vänsteliberala familjens lokaltidningar en skattefinansierad vinstmaskin.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.