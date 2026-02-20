SD: Fängelse på obestämd tid om man tittar på barnporr

Förslaget presenterades av Henrik Vinge (SD), ordförande i justitieutskottet och rättspolitisk talesperson.

Enligt honom bör även den som enbart innehar barnpornografiska bilder omfattas av den nya påföljden.

– Det gäller oavsett brottets allvar, säger han till TT.

Säkerhetsförvaring är en ny påföljd som införs i vår och innebär fängelse utan fast sluttid vid allvarliga vålds- och sexualbrott. Den dömde ska sitta inlåst tills risken för återfall bedöms vara tillräckligt låg.

Partiledaren Jimmie Åkesson har tidigare förespråkat livstids fängelse för pedofiler som begår övergrepp mot barn, alternativt att de låter kastrera sig. Nu vill partiet utvidga linjen till att också omfatta barnpornografibrott.

Enligt Vinge ska straffet kunna tidsbestämmas först när den dömde accepterar behandling, till exempel kemisk kastrering.

I dag är maxstraffet för grovt barnpornografibrott sex års fängelse. I väntan på bredare stöd för säkerhetsförvaring vill SD införa en ny rubricering – synnerligen grovt barnpornografibrott – som ska kunna ge livstid.

Partiet föreslår även ett livslångt förbud mot att inneha elektronisk utrustning som dator och mobiltelefon för personer som dömts för brottet. Den som bryter mot förbudet ska enligt förslaget kunna dömas till fängelse.

Flera andra Tidöpartier har den senaste tiden öppnat för kemisk kastrering som åtgärd mot sexualbrottslingar. Vinge bedömer att möjligheterna att genomföra SD:s förslag under nästa mandatperiod är goda.