© FT BILD/ARKIV
 

Klart: Så blir nya återvandringsbidraget

Publicerad 31 oktober 2025 kl 09.16

Inrikes. Regeringen höjer återvandringsbidraget från årsskiftet 2026 och skärper kontrollerna mot fusk. Det står klart efter ett beslut på torsdagen som innebär både höjda belopp och nya verktyg för Migrationsverket.

Dela artikeln

De ändrade förordningarna börjar gälla den 1 januari 2026. Syftet är att få fler att utnyttja stödet för frivillig återvandring, samtidigt som risken för missbruk ska minska.

Migrationsverket får bland annat ta del av vissa uppgifter ur belastnings- och misstankeregistret för att pröva om villkoren är uppfyllda.

– Återvandringsbidraget ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till en nystart i sitt hemland. Samtidigt som vi nu höjer bidraget ges också Migrationsverket fler verktyg för att förebygga att det fuskas med bidraget. Vi är måna om att det här stödet inte missbrukas och har nolltolerans mot alla former av fusk, säger migrationsminister Johan Forssell (M) i ett pressmeddelande.

Även Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, konstaterar att det blir en ny chans för ointegrerade invandrare:

– Sverige har i dag ett stort antal utlänningar som inte lyckats finna sin plats i Sverige och som i många fall kan önska återvända till sina ursprungsländer. Sverigedemokraterna och regeringen ger nu dessa personer en möjlighet att börja om och ordna ett bättre liv i sina hemländer.

Stödet har funnits sedan 1984 men har hittills använts av få. Med de nya nivåerna blir bidraget:

* 350.000 kronor för personer över 18 år

* 25.000 kronor för personer under 18 år

* högst 500.000 kronor för makar eller sambor

* högst 600.000 kronor per hushåll

Bidraget kan sökas av personer med uppehållstillstånd i Sverige, exempelvis flyktingar eller alternativt skyddsbehövande, som vill lämna landet för att bosätta sig i hemlandet eller ett annat land.

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

18 kvinnliga vakter låg med fångarna – på samma fängelse

Skandalanstalten. Tre av kvinnorna har nu själva dömts till fängelse.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Företag lägger 1.600 miljarder om året på EU-byråkrati

Snart ska siffran nästan fördubblas. Den varningen kommer från Danmarks ekonomiminister Stephanie Lose.0 

Ekonominyheter

Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Jättekostnader för lönegarantier.. Ett normalt år betalar staten ut 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.