Klart: Så blir nya återvandringsbidraget

De ändrade förordningarna börjar gälla den 1 januari 2026. Syftet är att få fler att utnyttja stödet för frivillig återvandring, samtidigt som risken för missbruk ska minska.

Migrationsverket får bland annat ta del av vissa uppgifter ur belastnings- och misstankeregistret för att pröva om villkoren är uppfyllda.

– Återvandringsbidraget ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till en nystart i sitt hemland. Samtidigt som vi nu höjer bidraget ges också Migrationsverket fler verktyg för att förebygga att det fuskas med bidraget. Vi är måna om att det här stödet inte missbrukas och har nolltolerans mot alla former av fusk, säger migrationsminister Johan Forssell (M) i ett pressmeddelande.

Även Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, konstaterar att det blir en ny chans för ointegrerade invandrare:

– Sverige har i dag ett stort antal utlänningar som inte lyckats finna sin plats i Sverige och som i många fall kan önska återvända till sina ursprungsländer. Sverigedemokraterna och regeringen ger nu dessa personer en möjlighet att börja om och ordna ett bättre liv i sina hemländer.

Stödet har funnits sedan 1984 men har hittills använts av få. Med de nya nivåerna blir bidraget:

* 350.000 kronor för personer över 18 år

* 25.000 kronor för personer under 18 år

* högst 500.000 kronor för makar eller sambor

* högst 600.000 kronor per hushåll

Bidraget kan sökas av personer med uppehållstillstånd i Sverige, exempelvis flyktingar eller alternativt skyddsbehövande, som vill lämna landet för att bosätta sig i hemlandet eller ett annat land.