Valaffisch med Mats Nilsson från 2022.

V-topp hoppar av – till SD

Publicerad 31 oktober 2025 kl 12.00

Inrikes. Den lokala partihöjdaren Mats Nilsson i Lilla Edet lämnar Vänsterpartiet och går till Sverigedemokraterna. Han chockade sina tidigare partikollegor när han plötsligt valdes in på fyra SD-uppdrag i kommunen.

Mats Nilsson, som länge haft tunga uppdrag för V, avsade sig tidigare i höst flera poster.

Nu tar han plats för SD som ersättare i samhällsnämnden och kommunstyrelsen, suppleant i styrelsen för Lilla Edets Fjärrvärme AB samt ersättare i Göta älvs vattenråd.

SD:s gruppledare och oppositionsråd Frej Dristig bekräftar att partibytet skett nyligen.

– Vi är glada att ha fått en så klok man till oss, säger han till TTELA.

Vänsterpartiets ordförande i Lilla Edet, Madeleine Dahlgren, är kritisk till partibytet.

– Jag har svårt att förstå hur någon kan svänga så i ideologin, från yttersta vänstern till yttersta högern, säger hon till tidningen.

Mats Nilsson själv är fåordig om skälen.

– Både omvärlden och en själv ändras med tiden, säger han.

Nilsson har varit medlem i Vänsterpartiet i 10 till 15 år och var tredje namn på V:s lista i valet 2022.

