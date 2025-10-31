© Vita huset
 

"Vi har just vunnit": Trump jublar över Bill Gates klimatvändning

Publicerad 31 oktober 2025 kl 07.55

Utrikes. Den gamla klimatskeptikern Donald Trump utropar seger efter Bill Gates nya utspel om att mänskligheten inte kommer att utplånas av klimatförändringar. På Truth Social hävdar presidenten att Gates nu ”erkänt” att han hade fel – och beskriver det som en vändpunkt i klimatdebatten.

"Vi har just vunnit kriget mot klimatbluffen. Bill Gates har äntligen erkänt att han hade helt fel i frågan. Det krävdes mod att göra det, och för det är vi alla tacksamma", skriver Trump på Truth Social.

Bakgrunden är att Microsoftgrundaren nyligen publicerat en essä där han tonar ned risken för att klimatförändringarna ska utplåna mänskligheten.

”Även om klimatförändringarna kommer att få allvarliga konsekvenser – särskilt för människor i de fattigaste länderna – kommer de inte att leda till mänsklighetens undergång”, skriver Gates.

Han menar att mer resurser bör gå till att bekämpa sjukdomar och hunger, men anser ändå att arbetet mot nettonollutsläpp ska fortsätta.

Donald Trump har i åratal kopplats till en klimatskeptisk linje, sedan tiden innan han först blev president. Han har ofta kallat klimatförändringarna för en ”bluff” och påstått att det bara är något Kina hittat på – ett påstående som uppmärksammades brett redan 2016.

Som president 2017 meddelade han att USA skulle lämna Parisavtalet – ett utträde som enligt reglerna trädde i kraft den 4 november 2020. Under sin nuvarande mandatperiod har Vita huset fortsatt med avreglering av klimat- och miljöregler.

