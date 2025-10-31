Stockholm nobbar frivillig återvandring

Regeringens nationella samordnare, Teresa Zetterblad, har skickat brev till samtliga kommuner med en inbjudan till möten för att stärka arbetet med frivillig återvandring. Men Stockholm tackar nej, rapporterar Mitti.

”Vi ser en risk att människor uppfattar sig som oönskade”, skriver Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, i ett skriftligt svar till regeringens samordnare.

Motståndet är har spridit sig bland kommunerna över landet – inklusive sådana styrda av Moderaterna.

Även Göteborg väljer att avstå. Enligt GP motiverar den rödgröna majoriteten beslutet med att återvandring inte är en kommunal fråga.

”Det är också vår hållning att regeringens ensidiga fokus på återvandring, precis som den ansvariga utredaren resonerat kring, tycks ha som syfte att misstänkliggöra människor med utländsk bakgrund”, skriver Göteborgs kommunstyrelse i sitt svar till regeringskansliet.