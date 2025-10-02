FBI bryter med amerikanska Expo

– James Comey vanärade FBI genom att skriva ”kärleksbrev” till ADL och placera in agenter hos en extrem grupp som fungerade som en terrororganisation, liksom den skamliga operation de drev med att spionera på amerikaner. Det där var inte polisarbete, utan aktivism förklädd till kontraterrorism som utsatte amerikaner för fara, säger Kash Patel till Fox News.

– Den eran är över. FBI förkastar formellt Comeys policy och allt samarbete med ADL, fortsätter han.

ADL svarar att man har ”djup respekt” för FBI och poliskåren.

”När vi förbereder oss för att uppmärksamma årets heligaste dag i den judiska kalendern har vi tagit del av FBI-chef Patels uttalande om relationen mellan FBI och ADL”, skriver organisationen på X och framhåller att man fortsatt ska bekämpa antisemitism.

Bakgrunden är att ADL, efter hård kritik från bland andra Elon Musk, tvingats ta bort hela sin ”ordlista över extremism och hat”, där den mördade Charlie Kirks konservativa organisation Turning Point USA ingick.

”Vi såg hur ett antal poster medvetet misstolkades och missbrukades”, skriver ADL och förklarar att man vill hitta nya sätt att presentera data.

Elon Musk har kallat ADL ”en hatgrupp” och påstår att FBI tog sina definitioner av "hatbrott" från ADL, "vilket är skälet till att FBI utredde Charlie Kirk och Turning Point i stället för hans mördare”.

Republikanen Anna Paulina Luna kräver samtidigt besked om hur ADL kategoriserat TPUSA:

”Det verkar som att om de inte håller med dig så stämplas du som ‘hatgrupp’”, skriver hon på X.