© Privat/Skärmavbild
Elijah Schaffer, till höger, är en av de MAGA-profiler som stäms på miljonbelopp av Kash Patels flickvän Alexis Wilkins.

FBI-chefens flickvän pekas ut som "Mossad-honungsfälla" – stämmer högerprofiler

Publicerad 11 november 2025 kl 17.51

Utrikes. FBI-chefen Kash Patels flickvän, sångerskan Alexis Wilkins, stämmer högerprofilen Elijah Schaffer på 5 miljoner dollar. Skälet är att Schaffer ska ha "antytt" att hon är en ”Mossad-honungsfälla” – alltså en spionkvinna som använder relationer för att samla in information åt Israel. Fallet är ett av flera där Patels krets går till juridiskt motangrepp mot MAGA-profiler, skriver The Grayzone.

Enligt stämningsansökan spred Schaffer ”en illvillig lögn” när han kopplade en bild på Patel och Wilkins till ett inlägg om israeliska ”honeypot”-operationer.

Alexis Wilkins kräver 5 miljoner dollar i skadestånd.

FBI-chefen själv har gått till försvar för sin flickvän i sociala medier. På X den 2 november skrev han:

"De vidrigt grundlösa attackerna mot Alexis – en sann patriot och kvinnan jag är stolt över att kalla min livspartner – är bortom patetiska. Att attackera henne är inte bara fel, det är fegt och äventyrar vår säkerhet."

Schaffers advokat Oneir Llopiz kallar processen en typisk så kallad "SLAPP", alltså ett strategiskt åtal som syftar till att tysta kritiker genom kostsamma rättsprocesser..

– Jag har aldrig sett en stämningsansökan som den här. Det är mycket oroande när regeringstjänstemäns flickvänner stämmer medieprofiler för att de återger tredjepartskommentarer, säger han till The Grayzone.

– Om man är chef för FBI håller man nationens hemligheter. Det är fullt rimligt att ställa frågor, och Elijah gjorde inte ens det, fortsätter Llopiz.

Wilkins har redan stämt fler. Den 27 augusti gick hon på samma grund vidare mot den tidigare FBI-agenten och poddaren Kyle Seraphin. Även högerprofilen Sam Parker krävs på 5 miljoner dollar för påståenden om att Wilkins skulle manipulera FBI-chefen för Israels räkning.

Bakgrunden är ett större sammanbrott i relationen mellan Patel och delar av MAGA-världen.

Misstankarna mot Wilkins tog fart i somras efter att Patel som FBI-chef kopplats till beskedet att de så kallade Epstein-listorna inte skulle släppas. Patel hade dessförinnan lovat öppenhet kring materialet.

I en Fox-intervju i december 2024 förklarade han också:

– USA måste vakna och prioritera Israel, och se till att vi står upp för vår främsta allierade.

Under hösten har skandalerna fortsatt. Efter mordet på Charlie Kirk skrev Patel felaktigt att ”gärningsmannen” var gripen – och backade 90 minuter senare. Samma vecka uppgav anonyma federala källor för Fox News att justitieminister Pam Bondi, och vice justitieminister Todd Blanche saknade förtroende för Kash.

