DN:s "arbetslösa Anna" visade sig jobba på Socialdemokraternas mediebolag och dansa med Magdalena Andersson i klipp på sociala medier.

"Kritiken är befogad": DN backar efter snyftisar om S-kvinnor

Publicerad 11 november 2025 kl 16.14

Inrikes. Dagens Nyheter medger nu att man gjorde fel när man publicerade flera artiklar där socialdemokratiska partiarbetare framställdes som oberoende medborgare – som det dessutom var väldigt synd om. En av artiklarna handlade om 28-åriga Anna Mosten, som utmålades som arbetslös trots att hon är anställd på Socialdemokraternas eget mediebolag.
– Det har brustit i den redaktionella processen, säger Dagens Nyheters redaktionschef Anna Åberg till Dagens Media.

Det var förra veckan som DN publicerade ett reportage om Anna Mosten, där hon berättade att hon sökt över 100 jobb och till slut fått en provanställning.

I den ursprungliga versionen nämndes dock inte att anställningen gällde AiP Media Produktion AB – ett bolag som ägs av Socialdemokraterna och driver partiets egna nyhetssajt Aktuellt i Politiken.

– Jag tycker att kritiken är befogad. Den informationen borde ha varit med, eller så borde vi ha hittat ett annat case för att illustrera den här problematiken, säger Anna Åberg till Dagens Media.

DN fick hård kritik efter publiceringen, bland annat från moderat håll, och tvingades senare lägga till uppgiften om Anna Mostens arbetsgivare. Men DN har på kort tid publicerat flera reportage där liknande kopplingar till Socialdemokraterna först utelämnats.

Ett annat exempel är DN:s snyftreportage om Nora Suni, 37, och hennes påstådda problem på bostadsmarknaden. I artikeln nämns inte att Suni arbetar som S-ombudsman.

Både artikeln om Anna Mosten och den om Nora Suni uppdaterades i efterhand med information om att de arbetar för Socialdemokraterna – efter att det hela uppmärksammats.

Bakom det första avslöjandet låg bland andra Moderaternas politiska sakkunniga Susanna Silfverskiöld, som på X påpekade att AiP har samma adress som partiets högkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm. Hon noterade också att DN:s bilder i artikeln tycks vara tagna i AiP:s lokaler, där Socialdemokraternas logotyp syns i hissen.

I en debattartikel i Kvartal hävdar Anna Mosten att hon själv är offret i historien. Hon skriver att hon utsätts för ”hat, misstänkliggöranden och personangrepp”, och att ”högerns medieekosystem” försöker ”skrämma mig och andra unga kvinnor med motsatt åsikt till tystnad”.

