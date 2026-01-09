Katja Nyberg och kokainet
"Man levde och andades det här", säger Katja Nyberg, till vänster, om sin tid som knarkspanare.

Knarkmisstänkta SD-kvinnan var narkotikaspanare hos polisen

Publicerad 9 januari 2026 kl 16.12

Inrikes. SD:s riksdagsledamot Katja Nyberg, som nu utreds för rattfylleri och narkotikabrott, har själv en bakgrund som narkotikaspanande polis i den uppmärksammade Ravekommissionen.
– Det var faktiskt det roligaste jag gjort, sade hon tidigare i en podcast om arbetet mot narkotika i 90-talets klubbmiljö.

Katja Nyberg och kokainet

Utredningen mot Katja Nyberg pågår efter att hon stoppades av polis under mellandagarna. Riksdagskvinnan, en ex-polis som profilerat sig som tuff i frågan om lag och ordning, misstänks för rattfylleri och narkotikabrott.

Vid en kroppsvisitation ska polisen ha hittat en påse med vitt pulver, som togs i beslag och skickades på analys. Snabbtester uppges ha indikerat misstänkt narkotikapåverkan, enligt uppgifter till Aftonbladet. Slutliga provsvar väntas nästa vecka.

Nyberg har själv sagt att hon inte "känner igen sig" i bilden att hon greps misstänkt för rattfylla med en kokainpåse. Hon hävdar att hon råkade ut för en viltolycka och därefter togs till polisstation för alkoholtest, som inte gav något utslag. Åklagare Anders Jakobsson delar dock inte den bilden.

– Det var ingen viltolycka. Enligt det jag har förstått ska hon ha väjt för ett mindre djur, en råtta eller liknande. Det rörde sig inte om ett rådjur, älg eller något annat, säger han till Aftonbladet.

Samtidigt väcker Nybergs bakgrund som polis uppmärksamhet. På 1990-talet arbetade hon i den så kallade Ravekommissionen i Stockholm, en särskild polisgrupp som spanade mot narkotika på klubbar och rejv.

I podcasten "Snutsnack" berättade hon våren 2022 om tiden i gruppen.

– Det var faktiskt det roligaste jag gjort. Vi var väldigt unga så det blev mer av en livsstil. Man levde och andades det här, säger hon.

Hon beskriver arbetet som aktivt och uppsökande, med fokus på narkotikabruk i klubbmiljöer.

– Det var ju verkligen upp till oss att hitta jobben och det gjorde vi. Det blev ganska stora case med häktade och så vidare. Även fast vi skulle gå på bruknivå, och inte de större fiskarna, säger Nyberg i podden.

Ravekommissionen var omstridd redan då. Technoscenen anklagade gruppen för trakasserier, medan polisen redovisade tusentals ingripanden under kort tid. Efter att uppgifterna om Nybergs misstänkta narkotikabrott blivit kända har hennes tidigare roll fått förnyad uppmärksamhet bland dem som var med på den tiden.

”Underbara nyheter! Enligt inte helt bekräftade uppgifter skall hon ha tillhört Ravekommissionen”, skriver Anders Varveus, som drev den kända technoklubben Docklands vid Finnboda varv i Nacka 1995-2002, på Facebook.

Han fortsätter:

"Det är lätt att bli lite tårögd faktiskt. Det tog 30 år att visa semimänskliga drag."

Transportstyrelsen har omhändertagit Katja Nybergs körkort under den pågående utredningen. Sverigedemokraterna har ännu inte officiellt kommenterat saken.

