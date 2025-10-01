Flashbacks vd frias – tog inte bort "rasistiska" inlägg

Tingsrätten konstaterar att tolv inlägg, publicerade mellan oktober 2022 och februari 2023, utgjorde hets mot folkgrupp.

Samtidigt bedömer domstolen att de åtgärder som vidtagits på Flashback visar att Axelsson inte agerat grovt oaktsamt, vilket krävs för fällande dom enligt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

– Domstolen har bekräftat att han har agerat i enlighet med lagen, säger Axelssons advokat Nils Hillert till SVT Nyheter.

Åklagaren hävdade i rätten att Axelsson grovt åsidosatt sin skyldighet att ta bort inläggen som utgjorde åsiktsbrott. Försvaret framhöll att forumet löpande granskar och raderar potentiellt brottsliga inlägg, samt att de aktuella posterna togs bort när de anmäldes.

I domen betonas att det var oaktsamt att förlita sig på rapporteringsfunktionen och forumets självsanering, och att moderatorverksamheten kan behöva förstärkas. Trots detta når oaktsamheten inte upp till kravet ”grovt oaktsam”.

– Han är naturligtvis väldigt nöjd med att domstolen bekräftat att han har agerat i enlighet med lagen, att han inte har agerat på ett brottsligt sätt, säger advokat Nils Hillert till SVT.

– Det var ett väntat domslut, Flashback har byggt upp sin tillsynsorganisation efter lagstiftarens intentioner.

BBS-lagen innebär att administratörer för digitala anslagstavlor har ansvar att ta bort meddelanden som bryter mot brottsbalken. I ett tidigare uppmärksammat fall dömdes administratören för en Facebookgrupp för inlägg publicerade av gruppens medlemmar.