Flydde Ukraina – höggs ihjäl på spårvagn av den här

Kollektivtrafikbolaget Charlotte Area Transit System (CATS) har släppt övervakningsvideo som visar hur det oprovocerade mordet gick till.

Enligt lokalstationen WSOC steg Iryna Zarutska på Blue Line och satte sig på ett säte framför den misstänkte, Decarlos Brown. Hon bar hörlurar och de två hade ingen kontakt före attacken.

Under färden drog Brown plötsligt fram en kniv och högg Zarutska till döds.

På filmen syns hur han därefter går till andra änden av vagnen och tar av sig sin hoodtröja. Flera passagerare rusade fram för att hjälpa den unga kvinnan.

Tåget stannade ett par minuter senare. När Brown klev av på plattformen greps han omedelbart av polis. Han står nu åtalad för mord.

På nätuppslagsverket Wikipedia pågår just nu en diskussion om huruvida artikeln om mordet på Zarutska ska raderas.

Kritiker menar att artikeln strider mot principen att Wikipedia inte ska fungera som en nyhetssajt. Anhängare vill behålla den eftersom flera internationella medier, bland annat The Telegraph och Newsweek, rapporterat om händelsen.

Diskussionen har fått extra uppmärksamhet efter att övervakningsfilmer från dådet nyligen släppts och spridits viralt på nätet.

Beslut om artikelns framtid väntas fattas de närmaste dagarna.

Enligt WSOC har Brown en bakgrund av kriminalitet men har ändå kunnat leva i frihet i USA, vilket inte är ovanligt för afroamerikanska kriminella.

Zarutska hade flytt kriget i Ukraina tillsammans med sin mamma, syster och bror och bosatt sig i Charlotte.

Vänner beskriver henne som en begåvad konstnär med passion för skulptur och kläddesign. Hon älskade också djur och tog ofta hand om grannars husdjur.

I hennes dödsannons står det:

”Många minns henne när hon gick med hundarna i kvarteret, alltid med sitt strålande leende. Hon drömde om att utbilda sig till djurvårdare.”

Charlottes borgmästare Vi Lyles kommenterade händelsen i ett uttalande:

– Videon från det hjärtskärande dåd kostade Iryna Zarutska livet är nu offentliggjord. Jag vill tacka våra mediepartners och samhällsmedlemmar som valt att inte sprida filmen av respekt för Irynas familj.

– Detta var en meningslös och tragisk förlust. Mina böner är med hennes närmaste när de fortsätter sörja under en ofattbar tid. Liksom så många andra är jag förkrossad – och jag har tänkt mycket på vad trygghet egentligen betyder i vår stad. Jag förblir fast besluten att göra allt vi kan för att skydda våra invånare och se till att Charlotte är en plats där alla känner sig trygga.