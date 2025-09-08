© Youtube/Skärmdump
 

Flydde Ukraina – höggs ihjäl på spårvagn av den här

Publicerad 8 september 2025 kl 11.16

Utrikes. En 23-årig kvinna från Ukraina dödades av den här mannen på en spårvagn i Charlotte i amerikanska North Carolina den 22 augusti. Nu försöker internetuppslagsverket Wikipedia radera sin artikel om händelsen.

Dela artikeln

Kollektivtrafikbolaget Charlotte Area Transit System (CATS) har släppt övervakningsvideo som visar hur det oprovocerade mordet gick till.

Enligt lokalstationen WSOC steg Iryna Zarutska på Blue Line och satte sig på ett säte framför den misstänkte, Decarlos Brown. Hon bar hörlurar och de två hade ingen kontakt före attacken.

Under färden drog Brown plötsligt fram en kniv och högg Zarutska till döds.

På filmen syns hur han därefter går till andra änden av vagnen och tar av sig sin hoodtröja. Flera passagerare rusade fram för att hjälpa den unga kvinnan.

Tåget stannade ett par minuter senare. När Brown klev av på plattformen greps han omedelbart av polis. Han står nu åtalad för mord.

På nätuppslagsverket Wikipedia pågår just nu en diskussion om huruvida artikeln om mordet på Zarutska ska raderas.

Kritiker menar att artikeln strider mot principen att Wikipedia inte ska fungera som en nyhetssajt. Anhängare vill behålla den eftersom flera internationella medier, bland annat The Telegraph och Newsweek, rapporterat om händelsen.

Diskussionen har fått extra uppmärksamhet efter att övervakningsfilmer från dådet nyligen släppts och spridits viralt på nätet.

Beslut om artikelns framtid väntas fattas de närmaste dagarna.

Enligt WSOC har Brown en bakgrund av kriminalitet men har ändå kunnat leva i frihet i USA, vilket inte är ovanligt för afroamerikanska kriminella.

Zarutska hade flytt kriget i Ukraina tillsammans med sin mamma, syster och bror och bosatt sig i Charlotte.

Vänner beskriver henne som en begåvad konstnär med passion för skulptur och kläddesign. Hon älskade också djur och tog ofta hand om grannars husdjur.

I hennes dödsannons står det:

”Många minns henne när hon gick med hundarna i kvarteret, alltid med sitt strålande leende. Hon drömde om att utbilda sig till djurvårdare.”

Charlottes borgmästare Vi Lyles kommenterade händelsen i ett uttalande:

– Videon från det hjärtskärande dåd kostade Iryna Zarutska livet är nu offentliggjord. Jag vill tacka våra mediepartners och samhällsmedlemmar som valt att inte sprida filmen av respekt för Irynas familj.

– Detta var en meningslös och tragisk förlust. Mina böner är med hennes närmaste när de fortsätter sörja under en ofattbar tid. Liksom så många andra är jag förkrossad – och jag har tänkt mycket på vad trygghet egentligen betyder i vår stad. Jag förblir fast besluten att göra allt vi kan för att skydda våra invånare och se till att Charlotte är en plats där alla känner sig trygga.

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Här avrättar Syriens nye justitieminister två kvinnor för otrohet

"Följde dåvarande regler". Klippet med al-Qaida-mannen från IS storhetstid.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Elpriserna sänks tillfälligt under valrörelsen

Matmomsen får sällskap. Tillfälligt "högkostnadsskydd" gäller från november tills efter valet.0 

Ekonominyheter

Google spionerade på sina egna användare – får 4 miljarder i böter

Samlade in "webb- och appaktivitet" trots användarnas nej.. "Spåra mig inte"-kryssrutan hade ingen effekt.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.