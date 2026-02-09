Djursholmsmannen utreds av polis – i Lettland

Enligt uppgifter som lettiska medier och Sveriges Radio tagit del av gäller utredningen möjliga lettiska offer som kan ha värvats för sexuellt utnyttjande inom Epsteins krets.

Mannen, som idag arbetar som konsult, hade under flera år kontakt med Epstein och agerat som fixare eller modellagent. Han beskriver sig i korrespondensen som en berbisk jude.

I de nyligen offentliggjorda Epstein-dokumenten förekommer flera mejl och meddelanden mellan Epstein och den svenske mannen. I ett mejl från 2012 skriver svensken att svenska flickor är speciella och att han ”vet hur man hanterar dem”.

I ännu ett mejl beskrev han hur han gjort "ett riktigt bra jobb med att scouta i Skandinavien".

"De flesta är redo att börja imorgon. I alla fall fem stycken av dem, är 16 och 17 år gamla, och kommer att vara redo nästa år."

I ett annat meddelande, från 2017, diskuterar Epstein och mannen en kvinnas bröstoperation.

"Ja hon har opererat brösten. Hon ångrar det. Hon var 18 år", skriver Djursholmsmannen.

"Hon är trevlig men hennes bröst är hemska. De måste göras om", svarar Epstein.

Lettlands inrikesminister uppmanar nu personer med information om den misstänkta människohandeln att träda fram och kontakta polisen.

I en kommentar till SVT har mannen förnekat att han någonsin introducerat minderåriga till Epstein och beskriver sitt arbete som professionella uppdrag för modellagenturer.