© Privat/DoJ
Djursholmsmannen poserar med flickor han "scoutat" på ett foto som förekommer i korrespondensen.

Djursholmsmannen utreds av polis – i Lettland

Publicerad 9 februari 2026 kl 19.06

Utrikes. Lettisk polis har inlett en brottsutredning om misstänkt människohandel kopplad till Jeffrey Epsteins nätverk. I centrum för granskningen finns 69-årig man bosatt i Djursholm, som pekas ut som rekryterare av flickor i både Lettland och Sverige.

Dela artikeln

Enligt uppgifter som lettiska medier och Sveriges Radio tagit del av gäller utredningen möjliga lettiska offer som kan ha värvats för sexuellt utnyttjande inom Epsteins krets.

Mannen, som idag arbetar som konsult, hade under flera år kontakt med Epstein och agerat som fixare eller modellagent. Han beskriver sig i korrespondensen som en berbisk jude.

I de nyligen offentliggjorda Epstein-dokumenten förekommer flera mejl och meddelanden mellan Epstein och den svenske mannen. I ett mejl från 2012 skriver svensken att svenska flickor är speciella och att han ”vet hur man hanterar dem”.

I ännu ett mejl beskrev han hur han gjort "ett riktigt bra jobb med att scouta i Skandinavien".

"De flesta är redo att börja imorgon. I alla fall fem stycken av dem, är 16 och 17 år gamla, och kommer att vara redo nästa år."

I ett annat meddelande, från 2017, diskuterar Epstein och mannen en kvinnas bröstoperation.

"Ja hon har opererat brösten. Hon ångrar det. Hon var 18 år", skriver Djursholmsmannen.

"Hon är trevlig men hennes bröst är hemska. De måste göras om", svarar Epstein.

Lettlands inrikesminister uppmanar nu personer med information om den misstänkta människohandeln att träda fram och kontakta polisen.

I en kommentar till SVT har mannen förnekat att han någonsin introducerat minderåriga till Epstein och beskriver sitt arbete som professionella uppdrag för modellagenturer.

Sveriges elever bäst – om man räknar bort invandrarna

Resultaten från internationella testet chockar. Skolforskare: "Herregud."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Somalier försöker sätta dit "rasist" efter att ha sluppit åtal för våldtäkt – går sådär

Resultatet: Miljoner samlas in – till "rasisten". Medierna anklagas för hyckleri efter virala videon.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Nya politikerbråket i Örebro: "Slog du av honom glasögonen, din jävla idiot?"

Förolämpningar och fysiska angrepp i regionfullmäktige. Allard: "Du är ett jävla fån. Du är en idiot."0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.