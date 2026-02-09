© Davidoff Studios
 

Maxwell lovar rentvå Trump – om han benådar henne

Publicerad 9 februari 2026 kl 20.24

Utrikes. Jeffrey Epsteins kumpan Ghislaine Maxwell erbjuder sig att rentvå USA:s president Donald Trump i Epstein-härvan i utbyte mot att hon benåndas. Det meddelade hon under ett förhör i USA:s kongress.

Dela artikeln

Ghislaine Maxwell, som avtjänar ett 20-årigt fängelsestraff för att ha medverkat till sexuella övergrepp mot minderåriga tillsammans med Jeffrey Epstein, lät via sin advokat framföra erbjudandet inför kongressens tillsynsutskott.

– Ms. Maxwell är beredd att tala fullt och ärligt om hon beviljas nåd av president Trump, säger advokaten David Oscar Markus i ett uttalande.

Han uppger samtidigt att både Donald Trump och tidigare president Bill Clinton är oskyldiga till brott kopplade till Epstein.

– Till exempel är både president Trump och president Clinton oskyldiga till alla oegentligheter, säger Markus.

Trump har inte uteslutit möjligheten att benåda sin gamla väninna Maxwell eller omvandla hennes straff.

Samtidigt valde Maxwell att åberopa sin rätt att tiga under förhöret. Utskottets ordförande James Comer beskriver beslutet som mycket nedslående och säger att ledamöterna hade många frågor om både brotten och eventuella medkonspiratörer, enligt CNN.

Demokrater i utskottet anklagar Maxwell för att försöka köpa sig nåd genom tystnad.

– Vi kommer inte att tillåta att denna tystnad får bestå, säger ledamoten Melanie Stansbury.

Trump och Clinton förekommer båda i de dokument om Epstein som nyligen offentliggjorts av det amerikanska justitiedepartementet. Båda har förnekat alla anklagelser om felaktigt agerande.

Sveriges elever bäst – om man räknar bort invandrarna

Resultaten från internationella testet chockar. Skolforskare: "Herregud."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Somalier försöker sätta dit "rasist" efter att ha sluppit åtal för våldtäkt – går sådär

Resultatet: Miljoner samlas in – till "rasisten". Medierna anklagas för hyckleri efter virala videon.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Nya politikerbråket i Örebro: "Slog du av honom glasögonen, din jävla idiot?"

Förolämpningar och fysiska angrepp i regionfullmäktige. Allard: "Du är ett jävla fån. Du är en idiot."0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.