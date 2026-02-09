Maxwell lovar rentvå Trump – om han benådar henne

Ghislaine Maxwell, som avtjänar ett 20-årigt fängelsestraff för att ha medverkat till sexuella övergrepp mot minderåriga tillsammans med Jeffrey Epstein, lät via sin advokat framföra erbjudandet inför kongressens tillsynsutskott.

– Ms. Maxwell är beredd att tala fullt och ärligt om hon beviljas nåd av president Trump, säger advokaten David Oscar Markus i ett uttalande.

Han uppger samtidigt att både Donald Trump och tidigare president Bill Clinton är oskyldiga till brott kopplade till Epstein.

– Till exempel är både president Trump och president Clinton oskyldiga till alla oegentligheter, säger Markus.

Trump har inte uteslutit möjligheten att benåda sin gamla väninna Maxwell eller omvandla hennes straff.

Samtidigt valde Maxwell att åberopa sin rätt att tiga under förhöret. Utskottets ordförande James Comer beskriver beslutet som mycket nedslående och säger att ledamöterna hade många frågor om både brotten och eventuella medkonspiratörer, enligt CNN.

Demokrater i utskottet anklagar Maxwell för att försöka köpa sig nåd genom tystnad.

– Vi kommer inte att tillåta att denna tystnad får bestå, säger ledamoten Melanie Stansbury.

Trump och Clinton förekommer båda i de dokument om Epstein som nyligen offentliggjorts av det amerikanska justitiedepartementet. Båda har förnekat alla anklagelser om felaktigt agerande.