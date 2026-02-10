© Skärmdump/SR
Egon Malmgren var nyhetsuppläsare i Ekot under 35 års tid.

Gängman tände eld på Egons hår – åtalas sex år senare

Publicerad 10 februari 2026 kl 07.12

Inrikes. En invandrare med koppling till grov gängbrottslighet åtalas nu för att ha tänt eld på SR-veteranen Egon Malmgrens hår ombord på en buss i Stockholm. Händelsen inträffade redan 2020 men förundersökningen lades då ned. Men efter en överprövning väcks nu åtal för försök till grov misshandel.
– Oj, fantastiskt. Oj oj oj, säger Malmgren till SVT.

Det var i februari 2020 som 73-årige Egon Malmgren – som under 35 års tid läste upp nyheter i Ekot – satt på bussen på väg till ett kalas. Då tände en ung kriminell man plötsligt eld på hans bakhuvud.

Attacken fångades på film – men trots det avslutades utredningen.

– Invandraren med tändaren går helt fri. Han har inte drabbats på något sätt. Inte på något sätt, konstaterade Malmgren senare.

Varning för starka bilder:

Mannen som syns i filmen kopplades senare till ett kriminellt nätverk och dömdes 2024 till 12 års fängelse för en uppmärksammad sprängning i Hässelby. Åklagaren ansåg då att straffet var tillräckligt även för bussattacken.

Efter att SVT:s Uppdrag granskning tidigare under vintern tagit upp fallet tipsade journalisterna Egon Malmgren om att han kunde begära en överprövning. Den har nu lett till att åtal väcks.

– Det är osäkert om den misstänkte gärningsmannen kommer få någon ytterligare påföljd, men målsägarintresset är så starkt att jag valde att väcka åtal ändå, säger åklagare Anna Telg till SVT Nyheter.

Hon beskriver händelsen som både hänsynslös och potentiellt livsfarlig.

– Vi ska beakta väsentliga allmänna och enskilda intressen. Och i det här fallet är det en allvarlig gärning med en tydlig kränkning av målsägaren.

För Egon Malmgren innebär åtalet ett sent men viktigt besked.

– Oj, fantastiskt. Jag måste nästan fira det på något sätt, säger han till SVT.

Samtidigt beskriver han att händelsen fortfarande påverkar honom starkt.

– Nu är det sex år sedan det hände, och det river fortfarande i mig. Jag borde ha fått lämna det här bakom mig för länge sedan. Det blir en jobbig tid med rättegången. Men det är absolut värt det.

