Inte ens tidigare L-ledarna vill rösta på L

I mätningar ligger Liberalerna långt under riksdagsspärren och har ligger på en så låg siffra som 1,4 procent i mätningarna. Kritiken kommer nu även från tidigare partiledare och profiler.

Bengt Westerberg, som ledde Liberalerna på 1980- och 90-talen, menar att partiet tappat sin ideologiska kompass efter beslutet att samarbeta med Sverigedemokraterna. Han pekar också på innehållet i politiken och menar att klassiska liberala frågor har försvunnit.

– Jag känner inte igen partiet längre, säger han till Dagens Nyheter.

Inför valet 2022 lade Westerberg sin röst på Centerpartiet. I år vet han inte hur han ska göra.

– Man ska inte utesluta någonting, men det skulle i så fall kräva en väldigt tydlig kursomläggning.

Även Maria Leissner, tidigare partiledare och i dag regionpolitiker för Liberalerna, beskriver en djupare kris. Hon talar om en skadlig polarisering och efterlyser en bredare mittenlösning.

Hon utesluter inte en framtida samlingsregering och säger till DN att hon ännu inte bestämt hur hon ska rösta.

Cecilia Wikström, tidigare riksdagsledamot och EU-parlamentariker, är ännu skarpare i sin kritik. Hon ser samarbetet med SD som huvudorsaken till raset i opinionen.

– Det är med sorg man kan konstatera att det inte finns ett socialliberalt parti i det här årets valrörelse, säger hon till DN.