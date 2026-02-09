TV4-reportern frias för sexköp – trots "knullade länge"-notering

Åtalet gällde ett möte i november 2023 med en kvinna som sålde sexuella tjänster. Åklagaren pekade på meddelandekontakt, ett kontantuttag samma dag samt att Nordström bett kvinnan bära vissa kläder.

Han ska ha skickat följande sms till eskorten innan de träffades:

"Tänkte be om en annan sak också: Har en grej för tjejer i träningskläder (tights)? Spelar inte så stor roll, men har du det är det uppskattat."

I kvinnans telefonbok hade hon dessutom gjort följande notering om TV4-reportern:

”Liten knubbig svensk man. Knullade länge”, noterade den prostituerade kvinnan själv i sin logg efter mötet med Nordström.

Tingsrätten beskriver anteckningen som en besvärande omständighet, men anser att den inte räcker för att fälla honom. Enligt domstolen finns andra rimliga förklaringar som inte kunnat uteslutas.

– Även om åklagaren har åberopat omständigheter som ger visst stöd för påståendet att journalisten har köpt en sexuell tjänst är dessa inte tillräckliga för att utesluta andra rimliga förklaringar, som i det här fallet att mötet ska skett inom ramen för ett journalistiskt uppdrag, säger rättens ordförande chefsrådmannen Louise Conradi i ett uttalande.

Jens B Nordström har hela tiden nekat till brott och hänvisat till källskydd, vilket enligt tingsrätten också begränsat hur mycket han kunnat redogöra för sitt arbete. Samtidigt har vittnesmål gett stöd åt hans version.

Försvaret välkomnar domen.

– Min klient är oerhört lättad även om det var förväntat att tingsrätten skulle komma fram till en friande dom. Tingsrättens domskäl är i linje med vad vår argumentation från första stund, säger advokaten Henrik Olsson Lilja till Aftonbladet.

Alexander Malmgren, åklagare i Göteborg, hånar domen i ett inlägg på X: