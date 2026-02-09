© FT BILD/TV4
Jens B. Nordström.

TV4-reportern frias för sexköp – trots "knullade länge"-notering

Publicerad 9 februari 2026 kl 17.52

Lag & Rätt. TV4-reportern Jens B Nordström, 49, frias av Attunda tingsrätt från åtalet om köp av sexuell tjänst. Domstolen slår fast att åklagaren inte har lyckats motbevisa journalistens avancerade historia, som går ut på att att mötet med kvinnan skedde inom ramen för ett journalistiskt scoop.

Dela artikeln

Åtalet gällde ett möte i november 2023 med en kvinna som sålde sexuella tjänster. Åklagaren pekade på meddelandekontakt, ett kontantuttag samma dag samt att Nordström bett kvinnan bära vissa kläder.

Han ska ha skickat följande sms till eskorten innan de träffades:

"Tänkte be om en annan sak också: Har en grej för tjejer i träningskläder (tights)? Spelar inte så stor roll, men har du det är det uppskattat."

I kvinnans telefonbok hade hon dessutom gjort följande notering om TV4-reportern:

”Liten knubbig svensk man. Knullade länge”, noterade den prostituerade kvinnan själv i sin logg efter mötet med Nordström.

Tingsrätten beskriver anteckningen som en besvärande omständighet, men anser att den inte räcker för att fälla honom. Enligt domstolen finns andra rimliga förklaringar som inte kunnat uteslutas.

– Även om åklagaren har åberopat omständigheter som ger visst stöd för påståendet att journalisten har köpt en sexuell tjänst är dessa inte tillräckliga för att utesluta andra rimliga förklaringar, som i det här fallet att mötet ska skett inom ramen för ett journalistiskt uppdrag, säger rättens ordförande chefsrådmannen Louise Conradi i ett uttalande.

Jens B Nordström har hela tiden nekat till brott och hänvisat till källskydd, vilket enligt tingsrätten också begränsat hur mycket han kunnat redogöra för sitt arbete. Samtidigt har vittnesmål gett stöd åt hans version.

Försvaret välkomnar domen.

– Min klient är oerhört lättad även om det var förväntat att tingsrätten skulle komma fram till en friande dom. Tingsrättens domskäl är i linje med vad vår argumentation från första stund, säger advokaten Henrik Olsson Lilja till Aftonbladet.

Alexander Malmgren, åklagare i Göteborg, hånar domen i ett inlägg på X:

I dessa 15 kommuner är svenskar redan i minoritet

Nya interaktiv karta visar snabba trenden. Även stora delar av Stockholm domineras nu av personer med utländsk bakgrund.0 Plus

Här går asylsökarna till knivattack mot journalister

Skulle bli tårdrypande flyktingreportage. Vänstern vill ta ned klippet från nätet.0 Plus

Här är Bidens mejl där Mona Sahlins dotter pekas ut som rasist

Arton sidor plusmaterial. Ladda ned och läs mejlkonversationerna.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Nya politikerbråket i Örebro: "Slog du av honom glasögonen, din jävla idiot?"

Förolämpningar och fysiska angrepp i regionfullmäktige. Allard: "Du är ett jävla fån. Du är en idiot."0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.