Teddy Sundin (idag Kid Johansson) i samband med våldtäkten mot 89-åringen.

Våldtog 89-åring 2022 – nu åtalas han för ännu en våldtäkt

Publicerad 10 februari 2026 kl 08.55

Inrikes. När han var minderårig 2022 dömdes han för att ha våldtagit en 89-årig kvinna i Dalsland – inför ögonen på hennes make. Nu åtalas den i dag 20-årige mannen på nytt för våldtäkt.

Övergreppet 2022 skedde när mannen – som då hette Teddy Sundin men som idag bytt namn till Kid Johansson – var 16 år.

En tidig sommarmorgon tog han sig in i den äldre kvinnans bostad efter att ha knackat på och sagt att han ville köpa sex. Inne i lägenheten föstes kvinnan omkull och våldtogs.

Hennes make befann sig i hemmet och tog sig till platsen i rullstol efter att ha hört oväsen. Där blev han vittne till hur hans fru våldtogs, men utan att kunna göra något åt saken.

Kvinnan fick både synliga skador och skador i underlivet. Hon kunde inte bo kvar hemma efter händelsen utan flyttade till ett korttidsboende.

Mindre än ett år efter våldtäkten avled kvinnan. Kort därefter gick även hennes make bort.

Vid samma tillfälle utsatte den då minderårige gärningsmannen även en annan kvinna i fastigheten för sexuellt ofredande. Han nekade till brott, men dömdes i tingsrätten till sluten ungdomsvård. Hovrätten skärpte senare påföljden till sju månader.

Nu, fyra år senare, står Kid Johansson åtalad igen. Den nya våldtäkten ska enligt åklagaren ha begåtts i somras på mannens folkbokföringsadress. Offret är en kvinna han haft en relation med. Johansson häktades i november.

Kid Johansson nekar till brott. Sedan domen för övergreppet 2022 har han även dömts för flera andra brott, däribland misshandel, övergrepp i rättssak och grovt rattfylleri.

