Christian Peterson anmäler åklagare som beslagtog hans källskyddade material

Det var den 1 februari som Christian Peterson stoppades av polis efter en resa till Afrika. Flera elektroniska enheter togs i beslag, bland annat dator och lagringsutrustning.

Åtgärden motiverades av en förundersökning om grovt förtal kopplad till publiceringar Peterson gjort som journalist.

Peterson uppger att han redan på plats informerade polisen om att materialet innehöll källskyddade uppgifter.

– Jag sa att det fanns källskyddat innehåll på enheterna men de verkade inte lyssna, säger Christian Peterson till Kvartal.

Beslutet om beslag fattades av kammaråklagare Filippa Henkow. Peterson menar att åklagaren saknade grund för ingreppet och att flera av föremålen inte ens kan ha haft koppling till de påstådda brotten.

Efter överklagande prövades frågan i Stockholms tingsrätt. Domstolen konstaterar i sitt beslut att det inte gick att peka ut vilken information som eftersöktes och att en genomsökning av utrustningen riskerade att röja skyddade journalistiska uppgifter.

”Det är inte klart på vilken eller vilka av de i beslag tagna föremålen som den av åklagaren eftersökta informationen finns. Inte heller låter sig den eller de filer eller andra informationsenheter som det här rör sig om identifieras på förhand. Det måste antas att risken är stor för att en genomsökning av de i beslag tagna informationsbärarna röjer skyddad information. Det får anses röra sig om information av särskilt skyddsvärt slag. Trots brottsutredningsintresset, så utgör proportionalitetskravet hinder mot beslag”, skriver tingsrätten.

Samma dag hämtade Peterson ut sin utrustning från polisens beslagscentral, efter att åklagarens försök att stoppa utlämnandet i hovrätten misslyckats.

Nu har han anmält åklagaren för tjänstefel.

– Man får inte ta journalisters utrustning vid bötesbrott. Det här är en åklagare som har gått långt över sina befogenheter, säger Christian Peterson till Kvartal.