© Youtube
Christian Peterson intervjuas vid ett tidigare tillfälle.

Christian Peterson anmäler åklagare som beslagtog hans källskyddade material

Publicerad 10 februari 2026 kl 10.33

Media. Journalisten Christian Peterson anmäler en åklagare för tjänstefel efter att polis beslagtagit hans arbetsutrustning vid Landvetter flygplats. Stockholms tingsrätt har nu slagit fast att beslaget stred mot källskyddet och därför ska hävas.

Dela artikeln

Det var den 1 februari som Christian Peterson stoppades av polis efter en resa till Afrika. Flera elektroniska enheter togs i beslag, bland annat dator och lagringsutrustning.

Åtgärden motiverades av en förundersökning om grovt förtal kopplad till publiceringar Peterson gjort som journalist.

Peterson uppger att han redan på plats informerade polisen om att materialet innehöll källskyddade uppgifter.

– Jag sa att det fanns källskyddat innehåll på enheterna men de verkade inte lyssna, säger Christian Peterson till Kvartal.

Beslutet om beslag fattades av kammaråklagare Filippa Henkow. Peterson menar att åklagaren saknade grund för ingreppet och att flera av föremålen inte ens kan ha haft koppling till de påstådda brotten.

Efter överklagande prövades frågan i Stockholms tingsrätt. Domstolen konstaterar i sitt beslut att det inte gick att peka ut vilken information som eftersöktes och att en genomsökning av utrustningen riskerade att röja skyddade journalistiska uppgifter.

”Det är inte klart på vilken eller vilka av de i beslag tagna föremålen som den av åklagaren eftersökta informationen finns. Inte heller låter sig den eller de filer eller andra informationsenheter som det här rör sig om identifieras på förhand. Det måste antas att risken är stor för att en genomsökning av de i beslag tagna informationsbärarna röjer skyddad information. Det får anses röra sig om information av särskilt skyddsvärt slag. Trots brottsutredningsintresset, så utgör proportionalitetskravet hinder mot beslag”, skriver tingsrätten.

Samma dag hämtade Peterson ut sin utrustning från polisens beslagscentral, efter att åklagarens försök att stoppa utlämnandet i hovrätten misslyckats.

Nu har han anmält åklagaren för tjänstefel.

– Man får inte ta journalisters utrustning vid bötesbrott. Det här är en åklagare som har gått långt över sina befogenheter, säger Christian Peterson till Kvartal.

Sveriges elever bäst – om man räknar bort invandrarna

Resultaten från internationella testet chockar. Skolforskare: "Herregud."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Somalier försöker sätta dit "rasist" efter att ha sluppit åtal för våldtäkt – går sådär

Resultatet: Miljoner samlas in – till "rasisten". Medierna anklagas för hyckleri efter virala videon.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Gängman tände eld på Egons hår – åtalas sex år senare

Vändningen efter att SR-veteranen begärt omprövning. "Oj, fantastiskt – oj, oj, oj."0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.