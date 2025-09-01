© FT BILD/ARKIV
 

Gängkriminell 15-åring råkade spränga sig själv

Inrikes. En 15-årig gängkriminell yngling dog i samband med en explosion i Östberga fredagen den 22 augusti. Sprängladdningen tros ha detonerat i förtid när han själv skulle utföra ett sprängdåd, uppger åklagaren Lukas Tigerstrand för Mitt i.

– Vi har inte låst oss vid en hypotes men utredningen talar för att den avlidne 15-åringen befann sig på platsen för att detonera en sprängladdning och att den av någon anledning exploderade i förtid. Vi misstänker att han har rekryterats av ett kriminellt nätverk via en högstadieskola och ett idrottslag med ungdomar, säger Tigerstrand.

Under söndagen häktades en annan 15-årig pojke misstänkt för anstiftan till grov allmänfarlig ödeläggelse samt grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. En tredje 15-åring är anhållen och väntas begäras häktad.

Polisen fortsätter att kartlägga de misstänkta och undersöker om fler personer kan vara inblandade.

