Geert Wilders parti splittras

Det nederländska högerpartiet PVV drabbas av ett allvarligt bakslag efter att sju parlamentsledamöter meddelat att de bryter med partiet men behåller sina platser.

Avhoppet gör att partiet tappar över en fjärdedel av sina mandat och faller till fjärde plats i kammaren.

De avhoppade ledamöterna avser att bilda en ny fraktion. Bland dem finns flera profiler med lång tid i partiet, däribland Gidi Markuszower, som varit ledamot i nära nio år.

Även René Claassen och Hidde Heutink, båda med mer än två år i parlamentet, ingår. Därutöver lämnar fyra ledamöter som valdes in vid valet i höstas.

Enligt Hidde Heutink ska Markuszower leda den nya gruppen. Heutink pekar på interna konflikter om partiets inriktning och ledarskap.

– Jag anser att det är rimligt att en oberoende person granskar en sådan kampanj. Vad som faktiskt hände och hur man kom fram till ett sådant resultat. Någon borde ha tagit tag i det på allvar. Det här är ingen trevlig dag. Det är en mycket sorglig dag, sade Heutink enligt NL Times.

Markuszower har samtidigt signalerat att han är beredd att samarbeta med partier som D66, CDA och VVD.

I ett gemensamt uttalande säger de avhoppade ledamöterna att de vill ”arbeta tillsammans med alla partier som älskar Nederländerna och med demokratisk delaktighet för våra framtida medlemmar”.

Splittringen följer ett stormigt partimöte där kritiken mot Geert Wilders ledarskap växte, och hans twittrande och ensidiga fokus på islam som religion angreps. Enligt handlingar som nederländska medier tagit del av krävde ledamöterna omedelbara kursändringar och varnade för att partiets framtid hotas av att Wilders är den enda formella medlemmen.

"Kontinuiteten i parlamentsgruppen och väljarnas behov får inte vara beroende av besluten hos en enda PVV-medlem", heter det i dokumentet.

Geert Wilders, som är känd för att stå Israel mycket nära, sade sig vara överraskad av beskedet och kallade utvecklingen för en mörk dag för partiet.

– Jag vet inte, men jag befarar det, sade han på frågan om ledamöterna tar sina mandat med sig.

Han betonade att partiet tidigare upplevt avhopp, men att omfattningen nu är unik.

– Aldrig sju på en gång. Så det här slår hårt, sade Wilders.

Efter splittringen har PVV 19 av 150 mandat i det nederländska parlamentets underhus. Partiet tappar därmed sin position som näst största parti och riskerar även att förlora rollen som största oppositionsparti, beroende på hur regeringsbildningen utvecklas.